Smučanje je norveški nacionalni šport, zato ni nič čudnega, da so v bližini Osla zgradili enega največjih notranjih smučišč na svetu. Na slovesni otvoritvi 36.000 kvadratnih metrov velikega zimskega središča, v katerega so vložili 100 milijonov evrov, pa ni manjkal niti norveški nacionalni heroj in smučarska legenda Kjetil Andre AAmodt.