Norveški otok bi ukinil čas: sodobna družba je ujeta v 'tiranijo ure'

"Ljudje po vsem svetu trpijo zaradi stresa in depresije. V mnogih primerih je to povezano z občutkom, da nimajo časa in da jih lovijo časovni roki," je za norveški javni radio NRK dejal vodja kampanje na otoku Kjell Ove Hveding . "Postali bomo časovno neopredeljeno območje, kjer lahko vsakdo na polno živi svoje življenje. Naš cilj je zagotoviti polno fleksibilnost - 24 ur, sedem dni v tednu. Če želite travo pokositi ob štirih zjutraj, jo lahko."

350 prebivalcev majnega norveškega otočka Sommarøy, zahodno od Tromsøja in znotraj arktičnega kroga. kjer poleti nastopi polarni dan, ko sonce tudi po več tednov ne zaide, želijo ubežati 'tiraniji ure' in ukiniti čas. V 'deželi polnočnega sonca' zdaj upajo, da bodo njihov otok razglasili za prvo brezčasno območje na svetu.

Otočani, katerih glavni viri dohodka sta turizem in ribištvo, pozivajo tudi k odpravi uradnega delovnega časa. "Ljudje naj delajo, kar želijo, kadarkoli želijo," pravijo. "Otroci bi sicer še zmeraj morali hoditi v šolo," dodaja Hveding.

Sommarøy je od novembra do januarja v temi. A ko 18. maja sonce vzide, ne zaide več vse do 26. julija. "To je stalna dnevna svetloba," je na Facebook strani kampanje zapisal Hveding. "In če želi kdo svojo hišo prepleskati ob 2. uri zjutraj, ali oditi plavati ob štirih, je to povsem vredu." "Tukaj uživamo vsako minuto polnočnega sonca, in tudi kava s prijatelji na plaži ob 2. uri zjutraj je popolnoma normalna stvar," pa dodajajo otočani.

Turistični uradniki so za NRK dejali, da sumijo, da je kampanja pretkan način, kako bi na otok poleti pritegnili več obiskovalcev. Profesor filozofije Truls Egil Wyller z norveške univerze za znanost in tehnologijo v Trondheimu pa meni, da je ideja zelo zanimiva. "To je fascinanten koncept. Čas oziroma ura celotno družbo do potankosti, zelo diciplinirano in na poseben način kroji le zadnji dve stoletji," pravi. "Pred tem smo ljudje večinoma delali le, dokler je bilo potrebno, jedli, ko smo bili lačni, in ležali, ko smo bili utrujeni. V sodobni družbi pa je vse, kar počnemo, pod nadzorom ure." A profesor opozarja, da se prebivalcem Sommarøya v svetu brez časa ne bo lahko znajti. "Ne bom rekel, da je povsem nemogoče celoten otok 'izvleči' iz svetovne ure, toda zveni zelo težko."