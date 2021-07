Norveški vplivneži o novem zakonu, ki narekuje obvezno označbo obdelave fotografij

Pisali smo že, da je Norveška uvedla zakon, ki narekuje, da morajo vse fotografije na družbenih omrežjih, ki so kakorkoli spremenjene, biti tudi označene kot takšne. Namreč vedno več je vplivnežev in zvezdnikov, ki svoje fotografije prireja ter s pomočjo različnih programov prireja resnico. Večje oči, večje ustnice, ožji pas, večja zadnjica, daljše noge in še in še. Kaj na to pravi norveški vplivneži?

Pred dnevi smo pisali, da je Norveška uvedla nov zakon, ki vplivnežem in zvezdnikom nalaga, da morajo ob obdelanih fotografijah to tudi zapisati. Jasno morajo dati vedeti, da so jo kakorkoli spreminjali. PRepričani so namreč, da so stvari ušle izpod nadzora in da prav zaradi na videz popolninh podob na družbenih omrežjih upada nivo samozavestni najstnikov in mladih.

'Ta zakon potrebujemo' Norveška vplivnica Madeleine Pedersen je o tem spregovorila tudi med gostovanjem na enem od lokalnih radiev: "Bil je že čas, da se pravila za takšne objave spremenijo. Na svetu je preveč ljudi, ki niso samozavestni in imajo težave s svojim telesom, s svojim obrazom. Več let sem se borila s slabo samopodobo in vem, da so se težave pojavile zaradi Instagrama in fotografij, na katerih so na videz popolna telesa. Najhujše pa je, da deklet, ki sem jih občudovala, sploh nisem poznala osebno in ne vem, kako so bile videti v resnici. Zato ta zakon potrebujemo."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Madeline, ki ji na Instagramu sledi okoli 90 tisoč ljudi, pravi, da nima potrebe po prirejanju svoje podobe na fotografijah. Prizna, da se kdaj poigra z barvami in ostrino, nikoli pa ne poseže po programih, ki bi kakorkoli spremenili njeno zunanjo podobo. Prepričana pa je, da bodo norveški vplivneži raje objavili realne fotografije, kot da bi priznali, da so objevljeno podobo kakorkoli priredili. "Preveč jih bo sram, da bi to priznali. Dragi moji, vsi ljudje so čudoviti. Prosim ne spreminjajte se za nekaj všečkov več. To ni resnično življenje," je še dodala. Je zakon sploh dobro premišljen? Druga norveška vplivnica, 26-letna Eirin Kristiansen, pa pravi, da je zakon dobrodošla sprememba, a da ne ve, če so pristojni zakon sploh dodobra premislili. Prepričana je namreč, da bodo še vedno fotografije obdelane, a do mere, kjer se tega na prvi pogled ne bo dalo opaziti.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Zdi se mi, da je to samo neka bližnjica do odpravljanja težav in mislim, da zakon ne bo ničesar izboljšal. Težave z druševnim zdravjem povzroča veliko več dejavnikov kot le prirejene fotografije. Označba, da je fotografija obdelana, ne bo spremenil občutkov, ki jih imajo mladi fantje in dekleta." Tudi ona pravi, da svojih fotografij ne obdeluje v smislu, da bi spreminjala svoj videz. "Mislim, da bi se morali bolj osredotočiti na to, da se naučimo biti bolj selektivni v tem, kar gledamo in spremljamo. Razumeti morao, kako delujejo družbena omrežja in predvsem moramo razumeti, da vsi ti kanali ostajajo med nami."