Tone je odšel na fronto in po nekaj tednih poklical ženo: ''Ljubica, veselo novico ti moram povedati.''

Žena: ''Kakšno pa?'' Tone: ''Prvega bom že doma.'' Žena veselo: ''Lepo, kako pa to veš?'' Tone: ''Poveljnik je rekel, da se bomo borili do zadnjega!''