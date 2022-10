Noseča gasilka nesebično pomagala ponesrečencu, rodila manj kot 24 ur kasneje

Megan Warfield, gasilka iz ameriške zvezne države Maryland, je bila le teden dni oddaljena od predvidenega rojstva otroka, ko je bila udeležena v prometni nesreči. Bodoči mamici je uspelo izstopiti iz svojega poškodovanega avtomobila in namesto, da bi najprej poskrbela zase, je stekla do drugega voznika, ki je ostal ukleščen v drugem vozilu, ki se je prevrnilo. Poškodovancu je nudila prvo pomoč in ostala z njim, dokler ni prispela reševalna ekipa, piše Sky News. Warfieldovo so sprejeli v bolnišnico in manj kot 24 ur kasneje je rodila zdravo deklico. Kolegi gasilci so se ji za junaško ravnanje zahvalili in v zahvali zapisali, da je pokazala, kaj pomeni resnično služiti državi.