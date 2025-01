Nostradamus napovedal medicinske dosežke, konec vojne, pa tudi več 'težav'

Z Nostradamusovimi napovedmi so bili med drugim povezani vzpon Napoleona, svetovne vojne in celo številni sodobni tehnološki razvoji. Nikoli sicer ni zapisoval točnih datumov ali letnic, zato je velik del njegovih napovedi resnično odprt za interpretacijo.

Nekaj njegovih napovedi naj bi se uresničilo tudi lansko leto, med drugim naj bi napovedal močan potres, ki je preteklo leto stresel Japonsko. "Suha Zemlja bo postala bolj izsušena in prišlo bo do velikih poplav," je zapisal. Njegovi privrženci so prepričani, da je s tem namigoval na potres z magnitudo 7,5, ki je stresel zahodno obalo države, ubil 48 ljudi, uničil ogromno infrastrukture in povzročil približno meter visoke cunamije, poročajo številni tuji mediji.

Za leto 2024 je napovedal tudi novega papeža, vojno s Kitajsko, odstop kralja Charlesa in apokaliptične dogodke, ki bodo zaradi podnebnih sprememb končali svet. Na priljubljenosti je francoski astrolog ponovno dobil ob koncu leta, saj številne zanima, kaj njegove prerokbe napovedujejo za leto 2025.

Čeprav je v napisanem tudi nekaj dvoumnosti in posledično obstaja več različnih interpretacij njegovih besed, te še naprej služijo kot prizma, skozi katero ljudje razmišljajo o neznani prihodnosti.

Za leto 2025 je med drugim napovedal:

Krute vojne v Angliji in vrnitev kuge

V prevodu se ena od napovedi glasi tako: "Ko bodo tisti iz evropskih dežel videli Anglijo postaviti svoj prestol zadaj, njene boke, bodo krute vojne. Kraljestvo bodo zaznamovale tako krute vojne, pojavili se bodo sovražniki od znotraj in zunaj. Velika kuga iz preteklosti se vrača, ni smrtonosnejšega sovražnika pod nebom."

Interpretacija besedila nam torej pove, da bi se lahko Anglija leta 2025 soočila z dvema izzivoma: uničujočimi vojnami in vrnitvijo starodavne kuge.

Konflikt v globalni politiki

Jasnovidec je predvideval o dnevu, ko se bodo "spopadle velike sile". To napoved bi lahko povezali s katerimkoli od številnih konfliktov, ki trenutno potekajo po vsem svetu. Njegova napoved o "zmanjšanju vpliva uveljavljenih zahodnih držav in pojavu novih svetovnih sil" pa se prav tako ujema z opaznimi premiki v svetovni politiki.

Medicinski preboji

Hkrati pa je Nostradamus predvidel velik napredek v medicini in pomembne izboljšave pri preprečevanju in zdravljenju bolezni. V letu 2025 naj bi pričakovali tudi znaten napredek na področju personalizirane medicine, umetne inteligence v zdravstvu in na drugih področjih.

Morda bodo na voljo boljše možnosti preventivnega zdravstvenega varstva za stanja, kot je demenca, in nova zdravljenja kroničnih bolezni, pravijo privrženci.