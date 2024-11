Nov bizarni modni kos: torbica v obliki zelene za 3700 evrov

Italijanska modna hiša Moschino je razkrila nov modni kos, tako imenovano torbico Sedano Bag, narejeno iz mehkega in gladkega usnja. Pozornost javnosti pa je pri torbici pritegnil predvsem njen videz. Modni kos je namreč replika stebla zelene, zelenjave, uporabljene pri pripravi številnih jedi. To pa ni vse, kar je razburilo nekatere uporabnike na spletu.

3700 evrov. Toliko Moschino računa za novo torbico. Na vse skupaj se je že odzvala znana veriga supermarketov in se pošalila, da v njihovih poslovalnicah kupci steblo zelene dobijo za nekaj centov. "Imamo celoten oddelek za zelenjavo," so se pošalili trgovci, ki steblo zelene ponujajo za 75 centov.

To še zdaleč ni edini bizarni modni kos, ki ga prodaja Moschino. Že pred časom so izdali torbico s podobo francoske štruce. "Kdo za vraga bi to dejansko kupil?" so se na spletu spraševali uporabniki. "Na tej točki lahko nosim stvari, ki jih imam v hladilniku," je dodal drugi, tretji pa zaključil: "Take stvari kupujejo bogataši, ki se pretvarjajo, da so navadni ljudje."