Instagramu se morda obeta največja sprememba doslej: skritje 'všečkov' pred sledilci

S skritjem števila všečkov na objavah bi omejili tako imenovani 'čredni nagon', kjer uporabniki všečkajo objave, ki so že prejele več tisoč všečkov in sledijo tistemu, čemur sledi večina. Sprememba bi obenem utegnila zmanjšati občutek tekmovalnosti, saj uporabniki ne bi primerjali števila všečkov na lastnih objavah s številom všečkov na objavah drugih uporabnikov. Razvijalci prototipa so obenem izrazili prepričanje, da bi na ta način spodbudili objavljanje kreativnih fotografij, ki si jih uporabniki trenutno zaradi strahu, da morda ne bi prejele zadostno število všečkov, na svojih profilih ne upajo deliti.

Narcisoidnost, ki je vsaj v najmanjši meri prisotna pri slehernem človeku, je na Instagramu vidna v primeru številnih tako imenovanih influencerjev oziroma vplivnežev. Razen redkih posameznikov, ki imajo veliko število sledilcev zaradi prepoznavnosti na svojem kariernem področju, je namreč veliko takšnih, ki so svojo prepoznavnost zgradili na podlagi objavljenih in večtisočkrat všečkanih fotografij na Instagramu. Slednje so pri t.i. vplivnežih vedno bolj predelane, popravljene in dodelane – celo tako zelo, da si številne osebe na slikah niso več niti malo podobne. Lažni lepotni blišč in objave v luksuznih oblačilih, poziranje pred dragocenimi avtomobili in slike z rajskih kotičkov sveta postavljajo na kocko vprašanje, kje se začne in kje konča linija zdravega občudovanja in bolestnega hrepenenja po nedosegljivem.

Vsekakor je Instagram napovedal zanimivo spremembo – o tem, kaj bi ta utegnila prinesti vsem uporabnikom in ali bi se uporaba Instagrama zaradi tega drastično zmanjšala, pa bomo lahko še spremljali v prihajajočih dneh.