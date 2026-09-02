Nov iPhone 18 Pro? V SuperClubu je lahko tvoj.

V zadnjem letu se je že veliko uporabnikov odločilo, da želijo od svojih nakupov več. Z brezplačno aplikacijo SuperClub dobijo več ugodnosti in presenečenj ob obisku Supernove.

Vsak nakup, check-in v nakupovalnem centru, dogodek in drugi mali super trenutki prinesejo točke, katere lahko nato unovčiš za popuste v trgovinah, ekskluzivna darila in celo Darilne kartice Supernova.

Septembra pa v aplikaciji SuperClub poteka tudi nagradna igra Najbolj moderne nagrade!, v kateri lahko sodeluješ za privlačne nagrade – iPhone 18 Pro ter Darilne kartice Supernova v skupni vrednosti 3.000 €!