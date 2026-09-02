Nov iPhone 18 Pro? V SuperClubu je lahko tvoj.

Kako? Odgovor je SuperClub.
V zadnjem letu se je že veliko uporabnikov odločilo, da želijo od svojih nakupov več. Z brezplačno aplikacijo SuperClub dobijo več ugodnosti in presenečenj ob obisku Supernove.
Vsak nakup, check-in v nakupovalnem centru, dogodek in drugi mali super trenutki prinesejo točke, katere lahko nato unovčiš za popuste v trgovinah, ekskluzivna darila in celo Darilne kartice Supernova.
Septembra pa v aplikaciji SuperClub poteka tudi nagradna igra Najbolj moderne nagrade!, v kateri lahko sodeluješ za privlačne nagrade – iPhone 18 Pro ter Darilne kartice Supernova v skupni vrednosti 3.000 €!
Slikaj račun in skoči v žreb za super nagrade
Sodelovanje je čisto preprosto. Odpri aplikacijo SuperClub, slikaj vsaj en račun iz katerekoli Supernove v Sloveniji, na vstopni strani aplikacije poišči nagradno igro in izpolni obrazec.
To je to. Tvoj račun je naložen, točke so tvoje, tvoje ime pa je že v žrebu.
Nimaš aplikacije? Naloži jo in se registriraj.
SuperClub je tvoj skriti as v žepu. Odpreš ga, ko prideš v Supernovo. Slikaš račun po nakupu. Preveriš ugodnosti, ko načrtuješ obisk. In mimogrede odkriješ še kaj novega.
Splača se biti v SuperClubu.
Naročnik oglasne vsebine je Supernova