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Nov iPhone 18 Pro? V SuperClubu je lahko tvoj.

Ljubljana, 02. 09. 2026 00.15 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
P.R.
PR ČLANEK

Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja. Že samo en račun za šolske potrebščine, novo jakno ali recimo kosilo s prijatelji te lahko razveseli s čisto novim telefonom iPhone 18 Pro ali Darilno kartico Supernova.

Kako? Odgovor je SuperClub.

V zadnjem letu se je že veliko uporabnikov odločilo, da želijo od svojih nakupov več. Z brezplačno aplikacijo SuperClub dobijo več ugodnosti in presenečenj ob obisku Supernove.

Vsak nakup, check-in v nakupovalnem centru, dogodek in drugi mali super trenutki prinesejo točke, katere lahko nato unovčiš za popuste v trgovinah, ekskluzivna darila in celo Darilne kartice Supernova.

Septembra pa v aplikaciji SuperClub poteka tudi nagradna igra Najbolj moderne nagrade!, v kateri lahko sodeluješ za privlačne nagrade – iPhone 18 Pro ter Darilne kartice Supernova v skupni vrednosti 3.000 €!

Slikaj račun in skoči v žreb za super nagrade

Sodelovanje je čisto preprosto. Odpri aplikacijo SuperClub, slikaj vsaj en račun iz katerekoli Supernove v Sloveniji, na vstopni strani aplikacije poišči nagradno igro in izpolni obrazec.

To je to. Tvoj račun je naložen, točke so tvoje, tvoje ime pa je že v žrebu.

PR ČLANEK

Nimaš aplikacije? Naloži jo in se registriraj.

SuperClub je tvoj skriti as v žepu. Odpreš ga, ko prideš v Supernovo. Slikaš račun po nakupu. Preveriš ugodnosti, ko načrtuješ obisk. In mimogrede odkriješ še kaj novega.

Splača se biti v SuperClubu.


Naročnik oglasne vsebine je Supernova

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Zadovoljna.si Superge, ki jih to jesen preprosto morate imeti!
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