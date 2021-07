Nov norveški zakon: vplivneže, ki ne označijo, da je fotografija obdelana, čaka kazen

Če norveški vplivneži na svojih fotografijah na družbenih omrežjih ne bodo dopisali, da je fotografija obdelana, jih čaka denarna kazen. Norveška vlada se je namreč odločila narediti konec razmahu nezdravega vpliva na mlade. Mnogi vplivneži so v zadnjih letih uporabljali različne programe za obdelovanje svojih fotografij. Tu ne gre za obdelavo svetlobe in barv fotografije, temveč za obdelavo teles in fizičnega videza.

Ne le norveški vplivneži in zvezdniki, tudi svetovno znani igralci, pevci in manekenke se poslužujejo enakih postopkov, nič kaj drugače pa ni niti pri domačih estradnikih. Velikokrat smo že poročali o čudno zoženih pasovih, podaljšanih nogah, izginulih prstih ... Mnogi si s pomočjo različnih programov obdelujejo svoje fotografije tako močno, da si niti niso več podobni. Prav v tem je norveška vlada zaznala hudo težavo, saj s tem vplivajo na otroke in mladino, predvsem na njihovo samozavest in samopodobo.

V glasovanju v norveškem parlamentu je nov zakon dobil 72 glasov za in le 15 glasov proti. Več kot očitno je, da so se odločili rešiti najnovejšo grožnjo mladim. Ministrstvo za otroke in mladino je pozvalo k strožjim ukrepom za odpravo vedno večjih pritiskov na mlade, da morajo biti popolni. Objave na družbenih omrežjih lahko zelo hudo prizadenejo duševno zdravje mladih ljudi, so pojasnili v parlamentu predstavniki omenjenega ministrstva, piše portal Vice. Prepričani so, da najnovejši trendi družbenih omrežij ustvarjajo družbo negotovih otrok, najstnikov in mladih. Nedotakljivi pa niso niti odrasli.

Zakon zajema predvsem osebe, ki za svoje objave na družbenih omrežjih dobivajo plačilo. Vsaka nova kršitev se kaznuje z novo denarno kaznijo, v skrajnih primerih pa prekrškarjem grozi celo zaporna kazen, piše Vice.

"Pritisk, ki se ustvarja s takšnimi objavami, je prisoten na delovnem mestu, v javnem prostoru, doma in v različnih medijih," piše v predlogu za zakon, ki je bil zdaj sprejet: "Pritisk je vedno prisoten, pogosto je neopazen, subtilen in se je z njim težko boriti. Zahteva, da se retuširano ali kakor koli drugače obdelano fotografijo označi, je ukrep proti tem pritiskom. Upamo, da bo ukrep koristno in pomembno prispeval k zajezitvi negativnega vpliva takšnega oglaševanja, zlasti na otroke in mlade."

Zavedajo pa se, da bo velikokrat zelo težko določiti, koga kaznovati in koga ne, saj se sprememb na fotografijah ne da vedno zaznati. Opozorili pa so tudi, da bi lahko bila nenamerna posledica ukrepa, da se bo morda vedno več vplivnežev odločalo za lepotne operacije zaradi pričakovanja, da morajo izpolniti lepotne ideale.