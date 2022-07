Nov posnetek klasike Blowin' in the Wind prodan za 1,8 milijona evrov

Licitacija je po pisanju britanskega BBC trajala le štiri minute, po naključju ravno toliko, kot traja sama pesem, prodaja pa je močno presegla pričakovano ceno dražbene hiše, ki je vrednost posnetka ocenila na 700.000 do približno milijon evrov. Ime kupca še ni znano.

Plošča Dylanove klasike Blowin' in the Wind.

Dylan je po poročanju BBC besedilo interpretiral s "težko pridobljeno modrostjo svojih 81 let" in protestno pesem jeznega mladeniča spremenil v nekoliko bolj kontemplativno razmišljanje o nezmožnosti človeštva, da bi se učili iz svojih napak. Vendar pa bo pesem lahko slišal le malokdo, saj so ploščo prodali kot unikaten predmet, za katerega kupec nima pravice do distribucije.

Novi fizični nosilec zvoka naj bi imel večjo natančnost in premaz, zaradi katerega naj bi bil skoraj neprepusten za obrabo, s tem pa naj bi omogočal višjo kakovost od vinilne plošče. Desetpalčna plošča je izdelana iz aluminija, obdelana s plastjo nitroceluloze ter prevlečena s safirjem in kremenom. Predvajati jo je mogoče na vseh običajnih gramofonih. "Posneli smo jo v živo," je o pesmi povedal T Bone Burnett, ki je pri tem sodeloval tudi kot izvajalec.

Novo različico Bob Dylanove folk klasike je produciral grammyjev nagrajenec T Bone Burnett z manjšo skupino glasbenikov. Dylan jo je posnel v Los Angelesu, preostali člani skupine pa v Nashvillu. Posneli so jo na novo izumljeno vrsto acetatnega zapisa, ki ga je Burnett, ki se že leta posveča razvoju analogne tehnologije, poimenoval ionski izvirnik.

Po besedah Burnetta je plošča "izvirno ročno delo". "Izdelali smo le eno, ker jo na ta način želimo predstaviti svetu. To je enakovredno oljni sliki," je povedal avtor patenta. Kot je dodal, bi takšne unikatne izdelke lahko v prihodnje prodajali tudi na trgu likovne umetnosti, da bi podprli glasbenike, katerih prihodki so se zmanjšali zaradi pretočnega poslušanja in upada prodaje CD plošč.

Dylanova plošča je bila zadnji predmet dražbe pri Christie's, na kateri so ponujali pretežno kraljevsko pohištvo in umetniška dela. Na njej so za šest milijonov funtov prodali egipčanski kip iz apnenca iz leta 2400 pr.n.št., par pištol na kresilni kamen iz časa Napoleona pa je dosegel 1,8 milijona evrov.