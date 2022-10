Nov produkt Balenciage: usnjena torbica za čips za 1847 evrov

Popolnoma uničenim supergam za 1800 evrov in vrečki za smeti za 1750 evrov se pridružuje nov bizaren produkt luksuzne Balenciage . Španska modna hiša je v sodelovanju z znamko čipsa Lays ustvarila štiri usnjene torbice, ki vizualno spominjajo na vrečke čipsa.

Kljub krepki vizualni podobnosti pa med klasično vrečko in Balenciaginim dizajnom ostaja velika razlika. Medtem ko je za navadno vrečko čipsa treba odšteti nekaj evrov, luksuzna verzija, za katero ni znano, ali dejansko vsebuje slan prigrizek, kupca olajša za 1847 evrov.

Kolekcija usnjenih torbic z zadrgo, ki je bila premierno predstavljena na pariškem tednu mode, zajema štiri najbolj znane okuse čipsa. Poleg originalnega in pekočega kupci lahko izbirajo še med tistim z okusom limone in tistim, ki ponazarja vrečko s čipsom z okusom soli in kisa.