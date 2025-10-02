Svetli način
Nov trend: nad puding z vilicami

Berlin, 02. 10. 2025 14.00 | Posodobljeno pred 25 minutami

Denis Ćulum
Kako jeste puding? Vedno več Nemcev ga uživa z vilicami in v množici neznancev, ker da je to recept za preganjanje osamljenosti. Nov trend se je začel na družbenih omrežjih in v mestne parke po državi privabil predvsem mladino. V starostni skupini od 18 do 29 let naj bi se četrtina pogosto počutila osamljeno. In zakaj zbližujejo ravno pudingi z okusom čokolade in vanilije ter zanje neobičajen pribor?

puding trend nemčija
Mr Nobady
02. 10. 2025 14.33
Jaz mam rad skyre, veliko proteinov, okrog 3 evre na kilo, več se mi ne zdi vredno. Rad jih jem z malo čokoladnimi kosmiči. 55 proteinov na 500 gramov in samo 300 kalorij.
Blue Dream
02. 10. 2025 14.32
🐑🐑🐑
Tomaž Hacin
02. 10. 2025 14.30
To ni nič novega to je iz leta 1955.
Mr Nobady
02. 10. 2025 14.29
Več kako je težko po dnu jogurtova posode postrgati gor z vilico... Že z žlico je teško in jaz res rad do čistega spraznim.
Mr Nobady
02. 10. 2025 14.26
Imam veliko vprašanj..
Khronos
02. 10. 2025 14.26
Glede na vse poteze Nemčije v zadnjem desetletju, me ta novica niti malo ne preseneča..
Mr Nobady
02. 10. 2025 14.24
Ni še prvi april..
