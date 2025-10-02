Nov trend: nad puding z vilicami

Kako jeste puding? Vedno več Nemcev ga uživa z vilicami in v množici neznancev, ker da je to recept za preganjanje osamljenosti. Nov trend se je začel na družbenih omrežjih in v mestne parke po državi privabil predvsem mladino. V starostni skupini od 18 do 29 let naj bi se četrtina pogosto počutila osamljeno. In zakaj zbližujejo ravno pudingi z okusom čokolade in vanilije ter zanje neobičajen pribor?