Nov trend: s psom v pisarno

Trgovine, v katere lahko pridete s svojim štirinožnim prijateljem, niso več taka redkost, da pa bi s psom hodili v službo, si je malce težje predstavljati. A ta ideja ni več daleč od realizacije, vsaj v Nemčiji. Si predstavljate, da tipkate s kosmatincem v naročju, na odmoru za kavo pa se še sprehodite do bližnjega travnika in ga malo pocrkljate? V Nemčiji vse več zaposlenih zagovarja idejo, da bi lahko štirinožni prijatelji postali povsem običajen del delovnega okolja. Zakaj? Ker zmanjšujejo stres, služba tako postane veliko bolj prijetna.