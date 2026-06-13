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Nov trend: s psom v pisarno

Berlin, 13. 06. 2026 07.00 pred 5 minutami 1 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Pes v pisarni

Trgovine, v katere lahko pridete s svojim štirinožnim prijateljem, niso več taka redkost, da pa bi s psom hodili v službo, si je malce težje predstavljati. A ta ideja ni več daleč od realizacije, vsaj v Nemčiji. Si predstavljate, da tipkate s kosmatincem v naročju, na odmoru za kavo pa se še sprehodite do bližnjega travnika in ga malo pocrkljate? V Nemčiji vse več zaposlenih zagovarja idejo, da bi lahko štirinožni prijatelji postali povsem običajen del delovnega okolja. Zakaj? Ker zmanjšujejo stres, služba tako postane veliko bolj prijetna.

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