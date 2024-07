Nov trend za vroče 'pasje dneve': pasji sladoled

Vročina se je zaenkrat poslovila, a pred nami je še dolgo poletje in najbrž je le vprašanje časa, kdaj se bodo vrnili "pasji dnevi". Prav psi pa ekstremno vročino prenašajo najtežje. Po svetu se zato že razvija nov trend: pasji sladoled. Na Nizozemskem sladoled za ljubljenčke pripravljajo sami. Jagnjetina, voda in konzerva pasje hrane, to so sestavine preprostega recepta za specialiteto, ki jo za ohlajanje živali priporočajo tudi veterinarji.