Nova biografija Beatlov nagrajena s prestižno britansko nagrado

Biografija Beatlov One Two Three Four, ki jo je spisal Craig Brown, je prejela najvišjo britansko nagrado, ki jo podeljujejo za neleposlovna dela, nagrado Baillie Gifford. Knjiga o slavni četverici je po oceni žirije opozorila na umetniško vrednost biografij. Delo prek različnih virov pripoveduje zgodbo o skupini in ljudeh v njeni orbiti.

V knjigi so prepletena zgodovinska dejstva oBeatlihz dnevniškimi zapiski, pismi oboževalcev, intervjuji ter uspehi na glasbenih lestvicah, piše britanski The Guardian. Po besedah predsednice žirije Marthe Kearney biografija na radosten in pronicljiv, zlasti pa na izviren način, proslavlja Beatle. Obenem avtor na poglobljen način spregovori tudi o njihovih uspehih in porazih. Beatli so bogatejši za še eno biografijo. Ustvariti novo knjigo o Beatlih, o katerih je bilo že toliko napisanega, po mnenju predsednice žirije za nagrado, ni lahko, avtorju pa je z različnimi detajli iz različnih virov uspelo podati povsem nov vpogled na skupino v biografskem delu, ki je zabavno in obenem globoko sporočilno. Brown, ki mu je nagrada prinesla tudi več ko 56 tisoč evrov, je povedal, da si je želel bralcem približati vznesenost in naglico, ki je zaznamovala tako ero Beatlov kot tudi njih same - v dobrem in slabem. Kot je dodal, še vedno težko dojame, da se je kariera skupine tako hitro končala, še preden so njeni člani dopolnili 30 let.