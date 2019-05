Nova Guccijeva kampanja številne pustila brez besed

Blagovna znamka Gucci je pred kratkim objavila svojo novo modno kampanjo, s katero pa je številne pustila brez besed. Nekateri so pozdravili drznost in kreativnost nove reklame, drugi so izrazili mnenje, da je neokusna in neprimerna.

Ljubitelji mode so v primeru Guccijevenove modne kampanje pokazali deljena mnenja: na eni strani prikimavanje in podravljanje drzne in kreativne ideje, na drugi pa šok, ogorčenje in nejevera. Italijanski Gucci, ki se je po svojih dosedanjih kreacijah na področju dizajnerskih oblačil, ličil in parfumov zapisal v sam vrh modnega sveta, je namreč objavil svojo reklamno kampanjo za novo kolekcijo ličil, v katerem pa je v osredje, v nasprotju s pričakovanim, potisnjena 'nepopolnost'.

Ena najbolj znanih in priljubljenih modnih hiš na svetu se tokrat ni trudila z obdelavo, retuširanjem in predstavljanjem skoraj nedosegljive popolnosti, pač pa so ubrali drugo smer: svoja ličila so želeli predstaviti na 'nepopolnih' ženskah in tako premakniti meje dosedanjih, včasih nerealnih, lepotnih idealov.

