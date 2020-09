Nova knjiga o Melanii, ki ima Ivanko Trump in njenega moža za kači

Melania Trump ni hotela uporabljati stranišča, ki sta ga uporabljala nekdanji predsednik Barack Obama in njegova žena Michelle, zato se je šele po prenovi vselila v Belo hišo, v novi knjigi trdi nekdanja dolgoletna prijateljica in glavna svetovalka prve dame, Stephanie Winston Wilkoff. Prav tako naj bi Melania enkrat svojo pastorko Ivanko Trump in njenega moža Kusherja imenovala za kači. Doslej znane podrobnosti nove knjige o prvi dami je preučil Brane Kastelic.