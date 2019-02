Nove podobe znane Kofetarice

Ali veste, koliko stane skodelica kave? Cena je odvisna tudi od tega, kje jo spijete. Koliko pa je vredna? Lahko neskončno veliko. To smo lahko videli v Narodni galeriji, kjer so predstavili poseben projekt. Študentje umetnosti so dobili nalogo, da naredijo svojo verzijo Kofetarice, slavne slike Ivane Kobilca, ki bo letos dopolnila 130 let. Študentje so dobili lekcijo o zgodovini umetnosti, mi pa še pomembnejšo lekcijo o tem, da so lepota, umetnost in človečnost večne.