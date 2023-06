Nove zvezde TikToka: babice, ki kuhajo

Če pogosto spremljate TikTok, ste zagotovo že naleteli na katero izmed slavnih babic, ki na družbenem omrežju deli svoje domače recepte. Med njimi sta Lynn Davis in Barbara Costello – Babs, ki pri 74 letih dokazujeta, da nikoli ni prepozno, da postaneš spletna senzacija.

Med TikTok vplivneži so tudi babice, stare več kot 60 let, ki so za uporabnike družbenega omrežja odprle vrata svoje domače kuhinje, kjer delijo kuharske nasvete in navdušujejo s svojimi recepti. Vsem je skupno, da so jih k objavljanju na družbenem omrežju spodbudili njihovi družinski člani. Lynn Davis, Barbara Costello – Babs in Vicky Bennison so o svoji spletni slavi spregovorile za revijo People.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

74-letna Lynn Davis je dejala, da ni imela pojma, kaj je TikTok, dokler ni začel njen sin Tim tam objavljati njenih posnetkov. Med pandemijo jo je namreč prosil, da z njim sodeluje v enomesečnem projektu, v sklopu katerega je vsak dan objavil en videoposnetek. Ko je bilo projekta konec, sta se zaradi uspeha odločila, da s snemanjem nadaljujeta. "On je tisti, ki napiše scenarij in sestavi koreografijo za snemanje. On vse zmontira. V resnici je on genij za kamero, jaz se samo pojavim," je dejala Lynn, ki ima trenutno na TikToku kar 15,7 milijona sledilcev. Zgoraj si lahko ogledate objavo priprave slanine, jajc in sira, s katero je prvič pritegnila pozornost.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Barbara Costello – Babs ima pri 74 letih na TikToku 3,4 milijona sledilcev. Za ameriško revijo je dejala, da jo je v objavljanje kuharskih posnetkov prepričala hči Elizabeth. "Po tem, ko sem 150-krat rekla ne, sem se končno odločila: 'Veš kaj, enega naredim, če jo bo to osrečilo, in potem bo tega konec. Sanjalo se mi ni, da bo pripeljalo do tega," je dejala Barbara, ki je danes spletna zvezdnica. Dodala je, da jo je celotna izkušnja še bolj povezala s celotno družino, saj imajo pomembno vlogo pri uspehu tudi njeni ostali otroci in mož.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke