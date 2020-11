Novembrski brkači za zdravje moške populacije

Movember, ki pride za rožnatim oktobrom, je namenjen ozaveščanju o zdravju moških. Poudarek daje opozarjanju na rak prostate in testisov, obenem pa želi posvariti tudi pred drugimi boleznimi, ki prežijo zgolj ali predvsem na moško populacijo. Ta si novembra v dober namen pušča brke, ki bodo letos zaradi upoštevanja ukrepov na žalost (ali srečo) skriti pod zaščitnimi maskami. Ker bolezen ne izbira, je v preteklosti prizadela tudi velika imena zabavne industrije, z rakom pa so letos boj izgubili tudi nekateri zvezdniki, med drugimi igralec Chadwick Boseman in rock ikona Eddie Van Halen.

Letos se bodo tradicionalni dogodki tega gibanja, ki poteka na mednarodni ravni, preselili na splet, pobudniki pa vztrajajo, da je kljub trenutnim razmeram treba tej problematiki nameniti veliko časa in pozornosti. V Sloveniji letno odkrijejo približno 1600 novih primerov raka prostate, ki je najpogostejši rak pri moških. Tudi pri tej bolezni, kot pri številnih drugih, je ključno pravočasno odkritje in zdravljenje. Strokovnjaki zato opozarjajo, da je med epidemijo koronavirusne bolezni ključnega pomena, da težava ne ostane na stranskem tiru. Movember je gibanje z več kot desetletno zgodovino, ime pa je nastalo iz angleške besede 'mustaches' (brki, op. a.), ko se N spremeni v M, pa dobimo movember. Avstralska oddaja Seven Nightly News, ki je del mreže Seven Network, je že leta 1999 predvajala prispevek o zgodbi, ki je vključevala skupino mladeničev iz južnoavstralskega Adelaida, ki so skovali izraz movember in s tem idejo o puščanju brkov v dobrodelne namene. Ideja se je utrnila v lokalnem pubu, kar osemdeset mladeničev pa je pozneje denar zbiralo s prodajo majic, akcija pa je trajala ves november.

Leta 2004 je skupina moških, ki je delovala nepovezano s prvotnimi pobudniki, v Melbournu organizirala akcijo, ki je vključevala trideset moških. Ti so si trideset dni puščali brke in s tem opozarjali na bolezni prostate ter depresijo pri moških. Adam Garone, Travis Garone, Luke Slattery in Justin Coughlin so svojih šestindvajset prijateljev navdihnili z zanimivo pobudo, s katero so želeli v tisti čas vrniti že skoraj pozabljen trend košatih brkov, in tako se je rodilo gibanje. Naslednje leto je skoraj pet tisoč ljudi zbralo nekaj več kot 30 tisoč evrov za avstralsko fundacijo, ki deluje na področju raziskav raka prostate. Takrat je bila to največja donacija, ki jo je fundacija kadarkoli prejela, brkati dobrodelneži pa so ustanovili dobrodelno organizacijo Movember Foundation, ki je tri leta po ustanovitvi tudi uradno potrdila svoj status.

Fundacija Movember je od takrat po vsem svetu zbrala že več kot 120 milijonov evrov, potem ko se je razširila v Južno Afriko in Evropo in leta 2006 dosegla tudi Severno Ameriko, kjer je leta 2009 pridobila uradni status dobrodelne organizacije. Vsako leto se pobudi pridruži več moških, ki se zavedajo, kako pomembno je biti pozoren na znake bolezni in na urgentno ukrepanje ob tem, ko so prvič zaznani.

Letošnja podoba movembra – v duhu trenutnih razmer – malo drugače.

Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje so zapisali, da gibanje po vsem svetu združuje že več kot pet milijonov ljudi, čeprav še vedno ni povsem jasno, koliko od teh se za novembrske brke odloči zaradi videza, ki je rezultat slepega sledenja trendom. Avtorji neodvisne tedenske izdaje medicinske publikacijeThe Lancet so se že pred časom spraševali, kakšen je dejanski vpliv akcije na moško populacijo. Če je rožnati oktober ženske spodbudil, da se ob poplavi objav na družbenih omrežjih zatečejo k iskanju informacij na spletu, pa je zdravstveni doseg moškega novembra bolj skromen. Strokovnjaki so namreč ugotovili, da se moški še vedno premalo angažirajo v skrbi za lastno zdravje. Iz tega sledi sklep, da so ženske mnogo bolj skrbne, moški pa bolj dovzetni za tovrstne akcije, še posebej tisti, ki tovrstnih težav še ne čutijo, brki pa jim dajejo nekakšno zagotovilo, da se počutijo nekoliko bolje. Paul Villanti, izvršni direktor gibanja, poudarja, da so koraki glede ozaveščanja nujni, ko težave še niso na vidiku: ''Osredotočamo se na ozaveščanje o tveganjih, enako pa velja za fizična in duševna obolenja. Govorimo o preventivi, ki vključuje stalno telesno aktivnost, spodbujamo pa tudi k pogovoru, da preprečimo najhujše. To je za moške posebej težko, zato je pomembno, da vedo, da imajo sogovornika, ki jim zna v vsakem primeru svetovati in jih usmeri, ko opazijo, da nekaj ni v redu.''

Tanjši curek, kapljanje, prekinjanje, občutek nepopolnega izpraznjenja sečnega mehurja, pogosto uriniranje, napenjanje pri uriniranju so simptomi, ki opozarjajo, da morate obiskati urologa. Rak prostate je postal v zadnjih letih najpogostejši rak pri moških tudi v Sloveniji. Po letnem številu obolelih je prehitel kožnega raka in raka na črevesju. S starostjo se delež obolelih še občutno poveča, a k sreči bolezen v začetni fazi ni agresivna in je večinoma ozdravljiva. Bolezen v začetni fazi praviloma tudi ne povzroča simptomov, zato je preventiva še toliko bolj pomembna. Na pomembnost preventivnega ukrepanja so v preteklih letih opozarjali tudi nekateri hollywoodski zvezdniki. Rak ne izbira, s to boleznijo so se tako srečali tudi igralci Robert De Niro, Hugh Jackman, Ben Stiller in drugi, pred kratkim pa je dejstvo, da je zbolel, oboževalcem sporočil tudi legendarni Jeff Bridges. Vsak od njih se je odločil, da svojo zgodbo deli z javnostjo in tako svojo moč in vpliv uporabi v namene, ki so skupni z gibanjem Movember – ozaveščanje, preventiva, podpora in detabuizacija.

