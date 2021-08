Novo odkritje: Ne zaradi ogroženosti, morske kače napadejo zaradi parjenja

Tako nežna, da avstralski znanstveniki potapljače pozivajo, da ne zganjajo panike, če se jim v morskih gladinah približa kača. Študije kažejo, da se verjetno želijo le pariti. Napadi morskih kač na ljudi so "posledica napačne prepoznave med spolnimi interakcijami", so zapisali v reviji Scientific Reports . Članek temelji na znanstvenih spoznanjih raziskovalca Tima Lyncha , do katerih je prišel med 158 srečanji z zelo strupenimi kačami med potapljanjem v Velikem koralnem grebenu.

Lynch je raziskovalne misije opravljal že v devetdesetih in jih vse do lani ni imel možnost objaviti. Zahvaljujoč pandemiji pa je raziskava le prišla v javnost.

Zdaj vemo, da so napadi morskih kač pravzaprav "napačno usmerjeni odzivi dvorjenja", ugotavljajo znanstveniki. Saj so se napadi skoraj vedno pojavljali v času zimske paritvene sezone med majem in avgustom. Prav tako znanstveniki opisujejo, kako so se kače približevale rokam potapljačev in jim »dvorile«.