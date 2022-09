Novomeški barber po Evropi in Ameriki, denar služi s striženjem na ulici

Mladi novomeški barber Edis Osmanović, ki je sicer uspešen poslovnež, se je s prijateljem Gašperjem Simoničem odpravil na pustolovščino, ki sta jo poimenovala IZNULE. Ideje, da potujeta od mesta do mesta, tam pa si denar služita s striženjem na ulici, si ne lastita, a vseeno menita, da je bila njuna. Dvojec je najprej potoval po evropskih mestih, kjer je Edis čez dan strigel mimoidoče, ki so mu po opravljenem delu dali napitnino, Gašper pa njune dneve dokumentira s fotografijo in videoposnetki. Ponoči si zatočišče poiščeta prek platforme CouchSurfing, kjer lokalni gostitelji v zameno za socialno mreženje ponujajo zastonj posteljo. Po potovanju po Evropi sta se odločila, da je bila izkušnja pozitivna, zato sta kupila letalski vozovnici in poletela še čez Atlantik, kjer nadaljujeta 'iz nule'.

Zakaj se mlad in uspešen človek, ki že ima svoje podjetje, odloči, da gre potovat po Evropi in nato še Ameriki, denar pa si služi s striženjem na ulicah mest? Odgovor na to ima barber Edis Osmanović, ki se je s prijateljem Gašperjem Simoničem v začetku poletja podal najprej na pot po evropskih mestih, nato pa še po Ameriki. Kot pravi, ne mara monotonega življenja, potovati po tujih mestih z zgolj napitnino tistega dne pa zagotovo ni dolgočasno.

"Zmeraj sem ujet med biznisom in free style življenjem. Enostavno ne maram montonega življenja, kjer vsi živimo po predpisih. Radi imamo sigurnost in enkrat, ko nam uspe, nam je udobje všeč, najhuje pa je, da ne znamo nehati. Kateri poslovnež je šel v penzijo? Poznam polno poslovnežev in za nobenega nisem slišal, da si vzame čas zase. Seveda gredo na dopust za 14 dni, ampak več pa ne, 'ker firma trpi, če šefa ni'. Vsi gradijo velike hiše, v katerih sploh nimajo časa živeti. Kdo se je spomnil reka 'Samo še to uredim, pa imam zadosti in si privoščim prosti čas'? Nikoli ni zadosti in nikoli nisi prost," pravi Edis in dodaja, da je bil povod za njuno potovanje pravzaprav ideja ljudem pokazati, da ima znanje večjo vrednost kot denar, saj ti tega lahko vzamejo, znanja pa ne. Zato poudarja: "Če si dober v tem, kar počneš, lahko preživiš kjerkoli."

Da je brez denarja na poti, je nekakšna stalnica v Novomeščanovem življenju, saj, kot pravi, se vsako leto nekako znajde v tej situaciji: "Smešno, ampak dejansko nimam osebne bančne kartice, in kadar grem na dopust, imam zmeraj s seboj gotovino. Seveda sem največji potrošnik denarja od vseh ljudi, ki jih poznam. Skratka: zmeraj, ko sem na dopustu, ostanem brez denarja in mi je res všeč, kako se moram znajti v takšnih situacijah. Rad si sposodim 'dvajsetko', da grem do Ljubljane. Nazadnje, ko sem bil v Zlatiboru, sem moral prosjačiti, da sem imel za bencin, cestnini na Hrvaškem pa sem se izognil tako, da sem kamionu peljal za ritjo. V glavnem, bilo je veliko dogodkov zaradi 'nule v žepu' in takrat sem ugotovil, da je najbolj luštno, ko nimaš ničesar."

Seveda je zabavne prigode lepo doživeti v dvoje, takšno potovanje pa deliti z nekom, ki mu zaupaš. Prav zato se je na pot odpravil s prijateljem Gašperjem, ko ju vidijo skupaj, pa vsi predvidevajo, da sta brata. "Gašper se je, tako kot jaz, odrekel svojim prihodkom, tudi on je uspešen in zelo produktiven v svojem poslu video produkcije. Razmišljava isto: 'gremo delat premike, denar bo že prišel', ampak denarja še kar ni," se pošali Edis in doda: "Skupaj jeva, skupaj spiva, skupaj trenirava. V glavnem 24ur na dan sva skupaj in ne morem verjeti, da se znava tako prilagajati – vsaj on." 'Budimpešta, Dunaj, Bratislava, Praga, Berlin, San Diego, Los Angeles, Las Vegas – plan je še Tijuana' Veliko evropskih in tri ameriške prestolnice. Naprej še razmišljata, nam zaupa Edis, brez dobrih in slabših izkušenj pa seveda ni šlo: "Najslabša je, ko te tramvaj zbije s ceste in ugotoviš, da avto nima kaska. Ali pa prideš v Ameriko in ugotoviš, da si pozitiven na covid. Veliko je tudi dobrih izkušenj, ampak ena je bila res prisrčna. Po nesreči sva nadaljevala pot brez avta, z nalomljenim rebrom, in odšla iz Bratislave do Prage z vlakom, takrat sva iz največjega padca doživela največji vzpon. Sledilci na Instagramu so nama plačevali prek PayPala, da strižem na vlaku. Drugi dan sva dobila še nakazila za 'malico'. Premišljevala sva, ali naj sploh nadaljujeva pot ali se vrneva domov z avtom. Neverjeten občutek je, ko ti vesolje pošilja znake, da je bila odločitev prava."

In zato sta se odločila, da nadaljujeta pot še v Ameriko, ki je bila prvotni plan, nam zaupa Edis, ki doda, da je bila Evropa le 'testna verzija'. Iz Berlina sta se odpravila za teden dni domov, nato pa sta odpotovala preko luže. "Vsi so nama govorili, da ko bova v Ameriki, bova uživala, saj so tam ljudje odprti in bova enostavno zaslužila. No, ni ravno tako, Američani so navajeni na vse in to, da strižeš na ulici, ni zanje nič kaj takega. Tako da, če bi primerjal z odzivom Evrope, bi rekel, da so nas Evropejci bolj sprejemali z nasmehi ter navdušenjem," je odkrit mladi barber, ki je dodal še zanimivost: "Največ gostoljubja sva doživela v Comptonu, ki je najbolj nevarna četrt v Los Angelesu, za katerega so nama svetovali, naj ga raje ne obiščeva. Stranka, ki sem jo postrigel, naju je naslednji dan povabila k sebi na dom ter nama našla še stranke za naslednji dan. To je bila edina stranka, ki naju je sprejela za svoja."

