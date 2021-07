Novozelandska mati svoje tri otroke poimenovala Metallica, Slayer in Pantera

Neka mati iz Nove Zelandije je svoje tri otroke poimenovala po treh metalskih skupinah; Metallica, Slayer in Pantera. Novico o tem je delil filmar David Farrier s svojimi oboževalci, ki mu sledijo prek elektronske pošte. Tudi na družbenem omrežju Twitter je delil objavo, kjer je mamico tudi predstavil.

Filmar David Farrier je s svojimi oboževalci delil zanimivo poznanstvo, ki ga je stkal z neko novozelandsko materjo, ki vzgaja svoje tri otroke, poimenovala pa jih je kar po treh metalskih skupinah. Ženska naj bi mu v šali dejala: "Ni enostavno vzgajati treh najtežjih skupin."

icon-expand Pevci skupin Metallica, Slayer in Pantera FOTO: Profimedia

Farrier je v svoji izjavi zapisal, da je videl rojstne liste otrok, Metallica pa naj bi imel tudi tudi srednje ime, ki je '...And Justice For All', kar je ime albuma skupine iz leta 1988. Novozelandski generalni tajnik Jeff Montgomery je filmarju dejal: "Nimamo omejitev pri poimenovanju otrok po albumih ali skupinah, če ti ne vsebujejo žaljivih izrazov ali vsebuje uradnih nazivov in činov."

O ženski sicer javno ni znanega veliko, Farrier pa je omenil njeno ljubezen do samostrelov. "Ta mati je tudi velika ljubiteljica samostrelov, ki so prav tako zelo metalski in si zasluži popolno spoštovanje za to (in za to, da vzgaja tri otroke)," je na Twitter zapisal filmar. Člani skupin Metallica, Slayer in Pantera se na novico niso odzvali, čeprav je Farrier dejal, da pričakuje njihov odziv. "Jasno je, da si ta metalska mati (in njeni trije otroci) zaslužijo zastonj karte za vse nadaljnje metalske špile," je še zapisal filmar.

A Farrier lahko računa zgolj na eno izmed naštetih skupin, saj se je skupina Slayer uradno upokojila leta 2019, Pantera pa so se razšli že leta 2003. Skupina Metallica pa še vedno nastopa, načrtuje pa tudi ponovno izdajo tretjega albuma, ki letos praznuje 30. rojstni dan, znan pa je tudi pod imenom 'The Black Album'. Na albumu bo nastopilo prek 50 izvajalcev, imenoval pa se bo 'The Metallica Blacklist'.