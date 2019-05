Novozelandska premirka zavrnila 'podkupnino' enajstletnice

Izmenjava pisem se je najprej pojavila na spletnem forumu Reddit, ko je nekdo objavil fotografijo premierkinega odgovora, potem ko naj bi njegova sestra poskušala podkupiti Jacindo. Uporabnik Reddita je dejal, da je njegova mlajša sestra želela, da bi vlada "naredila (zmaje) telekinetske … in želela izvedeti, kaj vedo o zmajih in če so jih že našli, da bi jih lahko trenirala." Nekateri so mu odgovorili:"Razumno. Dobro razmišljanje vnaprej." in "Tvoja sestra zveni radikalna".

Dekličin brat je povedal, da sestrino zanimanje za telepatijo izhaja iz Netflixove znanstveno-fantastične serije Stranger Things, ki vključuje telepatijo in telekinezo – moč, da stvari premakneš z mislijo.

Urad premierke Ardernove je potrdil, da je odgovor z datumom 30. april pristen. V njem se je zahvalila Victorii, da je stopila z njimi v stik, in zapisala:"Zelo so nas zanimali vaši predlogi o psihi in zmajih, vendar na žalost trenutno ne delamo nobenega dela na nobenem od teh področij. Zato vam vračam denar za podkupnino in vam želim vse najboljše pri iskanju telekineze, telepatije in zmajev."

To pa ni prvič, da je Ardernova, ki je lani rodila hčerko, odgovorila na pismo mladega dekleta. Marca je uporabnik Twitterja objavil pismo, ki naj bi ga poslala Ardernova kot odgovor osemletnici, ki je zapisala,"da je prepoved nevarnega orožja dobra ideja." "Iz tvojega pisma lahko razberem, da si prijazno in sočutno dekle, Lucy," je zapisala Ardernova. "Rada bi te samo spodbudila, da še naprej širiš te vrednote tekom svojega življenja."