Ob 140. obletnici Picassovega rojstva se obeta dražba njegovih del

Ob obletnici rojstva španskega umetnika Pabla Picassa pri avkcijski hiši Sotheby's pripravljajo posebno večerno dražbo enajstih njegovih del iz umetniške zbirke podjetja MGM Resorts. Dražba bo fizično potekala v Las Vegasu 23. oktobra, dva dni pred siceršnjo obletnico, sodelovati pa bo mogoče tudi na spletu.

Predogled na dražbi ponujenih del Pabla Picassa bo med 7. in 13. septembrom mogoč v newyorških razstavnih prostorih Sotheby's, med 21. in 23. oktobrom pa še v lasvegaški galeriji Bellagio, kjer bo tudi potekala dražba. Izbrana dela bo za nekaj dni mogoče ujeti tudi na razstavah v Tajpeju in Hongkongu, poroča spletni portal Artdaily. "V čast nam je sodelovati s Sotheby's pri prvi tovrstni dražbeno-zabavni izkušnji v Las Vegasu," je dejal predstavnik podjetja MGM Resorts Ari Kastrati. Pojasnil je, da si želijo v prihodnje svojo umetniško zbirko narediti bolj raznovrstno in vključujočo ter da bi si želeli več glasu dati umetnikom iz manj vidnih skupnosti. Brooke Lampley, ena od vodilnih pri Sotheby's, je dodala, da pri avkcijski hiši možnost dražbe Picassovih del prepoznavajo kot pomoč podjetju pri razvoju njegove umetniške zbirke, v smeri, da bi predstavili čim bolj raznolike ustvarjalce.

icon-expand Ženska z baretko (rdeče-oranžno) Pabla Picassa. FOTO: Youtube

Na dražbi bo ponujenih enajst Picassovih del, nastalih med letoma 1917 in 1969. Med njimi bodo slika Ženska z baretko, na kateri je priznani umetnik upodobil Marie-Therese Walter, njena vrednost pa je ocenjena od 17 do 25,4 milijona evrov, ter dva portreta večjih dimenzij iz Picassovega poznega obdobja, Moški in otrok ter Moški torzo, ki sta bila vključena v znamenito razstavo v avignonski Papeški palači leta 1970. Sliki ocenjujejo med 8,5 ter 25,4 milijona evrov.

icon-expand Pablo Picasso med ustvarjanjem v svojem ateljeju. FOTO: Profimedia

Picasso je bil rojen 25. oktobra 1881 v španski Malagi in velja za enega najpomembnejših umetnikov 20. stoletja. Skupaj z Georgesom Braqueom je bil začetnik kubizma in njegov glavni predstavnik. Študiral je v Barceloni in Madridu. Od leta 1904 je živel in delal v Parizu. Po drugi svetovni vojni se je preselil v Vallavis na Azurni obali, kjer se je med drugim začel posvečati keramiki. Vsako leto je tam pripravil razstave. Umrl je 8. aprila 1973 v francoskem Mouginsu.