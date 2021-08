Ob 150-letnici nadaljevanja Alice v čudežni deželi nov kovanec

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, kovanec prikazuje trenutek, ko Alica sreča navihana lika Dideldaja in Didelduma. Prav tako je kovnica sodelovala z londonsko kavarno EL&N Cafe, kjer so za proslavitev novega kovanca ustvarili omejen izbor tort z naslovom Alica v čudežni deželi.

Tokratni kovanec z Alico, Dideldajem in Dideldumom sledi kovancu, ki so ga izdali minuli mesec. Prvi kovanec prikazuje trenutek, ko Alice sreča mačko Režalko. Oba kovanca sta ustvarili oblikovalka v kovnici Ffion Gwillim in kiparka Emma Noble na podlagi Tennielovih ilustracij. Vodja v kraljevi kovnici Clare Maclennan je o tokratnem kovancu dejala, da je izdelava združevala tradicionalne spretnosti kovaštva in inovacije v tehnologiji oblikovanja.

Kot še navaja dpa, so pet funtov vredni kovanec predstavili v Muzeju Victoria & Albert, kjer je do konca leta na ogled razstava o globalnem vplivu Carrollove klasike Alica v čudežni deželi (1865). Zgodba Skozi zrcalo in Kaj je Alica našla na drugi strani je izšla šest let kasneje.

Britanski BBC piše, da je izdaja kovanca za pet funtov običajno namenjena kraljevim dogodkom, čeprav obstajajo izjeme. Do sedaj so skovali več kot sto spominskih kovancev, s katerimi so med drugim obeležili 500-letnico ustoličenja Henrika VIII. Angleškega, Olimpijske igre leta 2012 v Londonu in knjigo za otroke Zbrane prigode Petra Zajca, ki jo je napisala in ilustrirala Beatrix Potter.