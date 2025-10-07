Ob floridski Obali zakladov našli več kot tisoč zlatih in srebrnih kovancev

Raziskovalcem morskega dna, bolje rečeno iskalcem dolgo pozabljenih in izgubljenih starodavnih ladij, je letos poleti uspel veliki met. Ob floridski Obali zakladov, skritega v turkizni vodi, je ekipa potapljačev iz podjetja, ki se ukvarja z odkrivanjem ladijskih razbitin in iskanjem zakladov, našla dragocen tovor – davno izgubljen španski zaklad z več kot 1000 zlatimi in srebrnimi kovanci. Njihova vrednost je ocenjena na najmanj milijon dolarjev, poroča CNN.

Kovanci so bili najverjetneje skovani v španskih kolonijah v Boliviji, Mehiki in Peruju, je nedavno sporočilo podjetje 1715 Fleet – Queens Jewels.

To sicer še zdaleč ni prvič, da je omenjena obala – kot že ime pove – potapljače nagradila z zakladno najdbo. Pred stoletji se je flota španskih ladij, naloženih z zlatom, srebrom in dragulji, iz Novega sveta tod mimo vračala v Španijo. 31. julija 1715 jih je zajel orkan, ladjevje uničil, zaklade pa razstresel v globine morja. Skozi leta so lovci na zaklade na obalnem območju, ki se razteza od Melbourna do Fort Piercea, iskali izgubljene zlatnike. Po nekaterih ocenah so jih do danes našli že najmanj za milijon dolarjev.

Na nekaterih nedavno najdenih kovancih so še vedno vidni datumi in oznake kovnice, je sporočilo podjetje. Kot pravijo, so ti podatki pomembni tako za zgodovinarje kot zbiratelje – upajo, da bodo na podlagi najdbe strokovnjaki uspeli izluščiti več dognanj o izgubljenem zakladu. "Pri odkritju ni pomemben le sam zaklad, temveč zgodbe, ki jih pripoveduje," je poudaril Sal Guttuso, v podjetju zadolžen za ekspedicije. "Vsak kovanec je delček zgodovine, oprijemljiva povezava z ljudmi, ki so živeli, delali in pluli v zlati dobi španskega cesarstva. Najti tisoč kovancev med eno samo odpravo, je redko in izjemno."