Ob floridski Obali zakladov našli več kot tisoč zlatih in srebrnih kovancev

Raziskovalcem morskega dna, bolje rečeno iskalcem dolgo pozabljenih in izgubljenih starodavnih ladij, je letos poleti uspel veliki met. Ob floridski Obali zakladov, skritega v turkizni vodi, je ekipa potapljačev iz podjetja, ki se ukvarja z odkrivanjem ladijskih razbitin in iskanjem zakladov, našla dragocen tovor – davno izgubljen španski zaklad z več kot 1000 zlatimi in srebrnimi kovanci. Njihova vrednost je ocenjena na najmanj milijon dolarjev, poroča CNN.
Kovanci so bili najverjetneje skovani v španskih kolonijah v Boliviji, Mehiki in Peruju, je nedavno sporočilo podjetje 1715 Fleet – Queens Jewels.
To sicer še zdaleč ni prvič, da je omenjena obala – kot že ime pove – potapljače nagradila z zakladno najdbo. Pred stoletji se je flota španskih ladij, naloženih z zlatom, srebrom in dragulji, iz Novega sveta tod mimo vračala v Španijo. 31. julija 1715 jih je zajel orkan, ladjevje uničil, zaklade pa razstresel v globine morja. Skozi leta so lovci na zaklade na obalnem območju, ki se razteza od Melbourna do Fort Piercea, iskali izgubljene zlatnike. Po nekaterih ocenah so jih do danes našli že najmanj za milijon dolarjev.
Na nekaterih nedavno najdenih kovancih so še vedno vidni datumi in oznake kovnice, je sporočilo podjetje. Kot pravijo, so ti podatki pomembni tako za zgodovinarje kot zbiratelje – upajo, da bodo na podlagi najdbe strokovnjaki uspeli izluščiti več dognanj o izgubljenem zakladu. "Pri odkritju ni pomemben le sam zaklad, temveč zgodbe, ki jih pripoveduje," je poudaril Sal Guttuso, v podjetju zadolžen za ekspedicije. "Vsak kovanec je delček zgodovine, oprijemljiva povezava z ljudmi, ki so živeli, delali in pluli v zlati dobi španskega cesarstva. Najti tisoč kovancev med eno samo odpravo, je redko in izjemno."
Podjetje 1715 Fleet – Queens Jewels zaposluje potapljaške ekipe, v lasti ima floto čolnov, pri iskanju ladijskih razbitin si pomagajo s podvodnimi detektorji kovin. Poleg ročnega razpihovanja peska, uporabljajo tudi naprave za sesanje, kar jim pomaga pri prečesavanju morskega dna, je po navedbah CNN razvidno iz javno dostopne vloge za dovoljenje, ki jo je družba vložila.
Floridski uradniki so lani sicer poročali, da so potapljači z razbitin ukradli na ducate zlatih kovancev, a so jih organi pregona uspeli zaseči. Glavnega osumljenca so identificirali kot družinskega člana ekipe, ki jo je za delo na najdišču najelo prav omenjeno podjetje.
Po floridski zakonodaji vsak 'zaklad' ali drugi zgodovinski artefakti, najdeni na državnem zemljišču ali v vodah Zvezne države Floride, pripadajo državi. Se pa podjetjem, ki se ukvarjajo z iskanjem razbitin, lahko dovoli izkopavanje. Zakon nato zahteva, da država obdrži približno 20 odstotkov izkopanega arheološkega gradiva in najdb, ki jih nameni za raziskovanje ali javno razstavljanje zbirk.
Guttuso je medtem za Associated Press zagotovil, da njegova ekipa vsako sezono pripravi podroben popis vseh artefaktov, ki jih pregledajo državni uradniki. V postopku pogajanj izberejo do 20 odstotkov predmetov, ki jih bodo obdržali za javnost. Preostali najdbe pa enakomerno razdelijo med lastnike podjetja in njihove podizvajalce. Seznam nato še enkrat pregleda in na koncu odobri zvezno sodišče. "Želimo ravnati prav," je zatrdil. "In kar koristi prebivalcem Floride – da (zakladi) končajo v muzejih," je še povedal.
