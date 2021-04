Sia helikopterčku pred poletom na Marsu posvetila pesem

Težko pričakovani prvi polet mini helikopterja Ingenuity na Marsu naj bi se po napovedih Nase zgodil v začetku aprila. Prihajajoči testni let na rdečem planetu so tako proslavili s pesmijo.

V glasbeni videospot so dodali tudi zabavne komentarje, s katerimi so se pošalili na račun Sijinih pesmi. Med drugim so tako napisali, da helikopter Ingenuity nima časa za "poceni vznemirjenja" (kot bi prevedli Sijino pesem Cheap Thrills). "Njegov cilj je preprost: da bi postal prvi krmiljeni, nadzorovani let na drugem planetu," so zapisali.

Helikopterček Ingenuity je na Mars 'priletel' skupaj z najbolj izpopolnjenim roverjem na rdečem planetu do zdaj. Tako so bile pred mesecem dni vse oči sveta uprte vanju, ko sta dramatično in uspešno pristala na površini kraterja Jezero.

Inženirji so že določili 10 krat 10 metrov veliko območje kraterja Jezero, ki so ga poimenovali 'letališče', cona letenja pa bo obsegala 90 metrov.Kot poudarjajo pri Nasi, bo letenje seveda zahtevno in tvegano početje, zato načrtujejo, da bo prvi polet 'preprost'. Helikopter naj bi se dvignil tri metre nad tlemi, v ozračju lebdel približno 30 sekund in obrnil, potem pa znova pristal. Če bo šlo vse, kot mora, bodo naslednji poleti bolj kompleksni.

Helikopterček tehta le 1,8 kilograma, zato je velik dosežek že to, da sploh lahko leti. Kratki testni poleti so mišljeni kot eksperiment in bi, če bi se tehnologija izkazala za uspešno, znanstvenikom lahko dala nov pogled na rdeči planet iz ptičje perspektive, saj bi lahko taki helikopterji dosegli tudi mesta, ki so prestrma oziroma nedostopna za rover. V daljni prihodnosti bi lahko celo pomagali astronavtom pri raziskovanju Marsa, so optimistični pri Nasi.