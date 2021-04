Ob prvih taktih Čajkovskega se zberejo v parterju, koncert nagradijo z glasnim mukanjem

V nedeljo je v naselju Lund, približno 50 kilometrov južno od Kopenhagna, skupina priznanih violončelistov odigrala dva koncerta za krave, ki ljubijo glasbo. Na koncertu so bili prisotni tudi njihovi človeški prijatelji. Cilj sodelovanja dveh lokalnih govedorejcev Mogensa in Louise Haguaard ter Jacoba Shawa , ustanovitelja lokalne glasbene šole za violončeliste, je s koncerti pritegniti pozornost okoliških šol in mlade navdušiti za glasbo. Toda če sodimo po odzivu tako dvo- kot štirinožnih udeležencev, je koncert pokazal tudi, kako priljubljena je lahko pobuda, ki prinaša kulturno življenje na podeželje.

Ko je violončelist, ki je obiskal tudi Japonsko, kmetu povedal, kako so tamkajšnji kmetje razvajali znane krave pasme Wagyu, da so dale nežno goveje meso, Mogensa ni bilo treba prepričevati, da je podobno metodo sprejel tudi za vzgojo lastne živine. Od novembra 2020 so kravam v hlevu vsak dan predvajali klasično glasbo in jih tako razvajali. Približno enkrat na teden pa so Shaw in njegovi študentje prišli nastopat v živo. Čeprav ostaja nejasno, ali so nove metode vplivale na kakovost kravjega mesa, je kmet opozoril na to, da živali uživajo v glasbi, saj vsakič, ko se pojavijo glasbeniki, z velikim veseljem tečejo k njim.

Do pred nekaj leti je 32-letni Shaw, rojen v Veliki Britaniji, po svetu gostoval kot samostojni violončelist in nastopal na različnih prizoriščih. Ko se je preselil v Stevns (občino, ki ji pripada tudi Lund) in odprl glasbeno šolo, je kmalu odkril, da so tudi njegovi sosedje Haugaardi, ki redijo krave, ljubitelji klasične glasbe. Pravzaprav Mogens, ki je nekdanji župan Stevnsa, sedi v upravnem odboru Kopenhagenske filharmonije.

"Klasična glasba je zelo dobra za ljudi," je dejal Haugaard. "Pomaga nam, da se sprostimo, krave pa lahko ugotovijo, ali smo sproščeni ali ne. Bistvo je, da se tudi one počutijo dobro."Vendar pa klasična glasba ni vedno dobra za ljudi, ki jo izvajajo. Shaw je dejal, da je glasbeno šolo za violončeliste ustanovil zato, da bi predvsem mlade glasbenike pripravil na manj glamurozne zahteve poklica. Medtem ko je kot svobodni umetnik gostoval na mednarodni ravni, so ga povsem izmučila pogajanja o pogodbah, promocijah in neusmiljena potovanja, je dejal. Zaradi te izkušnje – skupaj s profesorjem na prestižni glasbeni akademiji v Barceloni – je ugotovil, da je treba to luknjo zapolniti."Ves čas sem srečeval fantastične mlade talente, ki preprosto niso dobili svoje priložnosti," je dejal Shaw. Ne dvomim, da niso imeli odličnih učiteljev, toda manjkalo jim je "tiste dodatne pomoči" na področjih, kot so organizacija koncertov, priprave na tekmovanje in upravljanje z družbenimi omrežji.

V svoji prvotni obliki je bila glasbena šola potujoča organizacija, toda leta 2018 sta Shaw in njegovo dekle, violinistkaKaren Johanne Pedersen, kupila kmečko hišo v Stevnsu in jo spremenila v stalno šolo. Njihovi učenci, ki prihajajo z vsega sveta in so večinoma stari med 17 in 25 let, lahko prebivajo na posestvu, kjer izpopolnjujejo svoje glasbene in strokovne spretnosti, trenirajo tudi to, kako doseči ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem.

Okolica, kjer se nahaja šola, gostom nudi priložnost, da vrtnarijo, se sprehajajo po bližnjem gozdu, lovijo ribe za večerjo in se sproščajo na podeželju daleč od mestnega vrveža. Šola prejema finančno podporo lokalne uprave in podjetij, v zameno pa gostujoči glasbeniki nastopajo v šolah in različnih ustanovah, širijo kulturo klasične glasbe in mlade navdušujejo za glasbo. Igrajo pa tudi za krave.