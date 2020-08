Ob svetovnem dnevu mačk: njihova družba ima pozitivne vplive na zdravje ljudi

Mačke, ki danes obeležujejo tudi svoj svetovni dan, so ene najbolj priljubljenih domačih živali, ki pa lahko predstavljajo tudi vir okužb z različnimi boleznimi. Kljub morebitnim nevarnostim pa veterinarji opozarjajo, da je zdravstvena grožnja ob primernem ravnanju z mačkami zanemarljiva in da obstaja precej več koristi od mačje družbe.

Trenutni zdravstveni dokazi in raziskave pravijo, da mačke predstavljajo zelo majhno zdravstveno tveganje za človeka. Še posebej pri mačkah, ki živijo samo notri, je skoraj popolnoma izključena možnost prenosa bolezni, je pojasnila veterinarka pri zavodu Mačja hiša Anja Horvat. Tveganje je sicer malo večje pri ljudeh s slabim imunskim sistemom, vendar to še ne pomeni, da ne morejo živeti skupaj z mačko, dodaja.

Nalezljive bolezni, ki se lahko z živali prenašajo na človeka, se imenujejo zoonoze. Med zoonoze sodijo tudi nekateri koronavirusi, med njimi novi koronavirus sars-cov-2. Vendar, kot opozarjajo na spletni strani ljubljanske veterinarske fakultete, zaenkrat ni nobenih dokazov, da bi se bolezen lahko prenesla tudi nazaj z živali na človeka, so pa seznanjeni s primeri okužb živali.

Mačke lahko sicer širijo številne infekcijske bolezni, ki se jih nekako razvršča na glivične, bakterijske, parazitske ali virusne. Med bolj pogostimi primeri prenosa bolezni z mačke na človeka pri nas je mikrosporija, ki se lahko prenaša z dotikom. Kot pojasnjuje Horvatova, gre za kožno bolezen, ki jo povzročajo visoko specializirane plesni, vidna pa je kot okrogla kožna sprememba. Tu je potrebna veterinarska obravnava vseh živali v gospodinjstvu in obisk pri zdravniku, svetuje.

Veterinarka na Kliniki za kirurgijo in male živali na Veterinarski fakulteti Darja Pavlin je sicer izpostavila tudi steklino, saj se morajo psi v Sloveniji obvezno cepiti proti njej, mačke, predvsem prostoživeče, pa so lahko morda bolj problematične za potencialni prenos. Običajno se namreč proti steklini cepi le tiste mačke, ki prečkajo mejo.

Sicer pa tako Pavlinova kot Horvatova poudarjata, da je možnost prenosa okužbe z živali na človeka zanemarljiva. "Sobivanje z mačko ima dokazane pozitivne vplive na zdravje ljudi– manjša verjetnost bolezni srca, zmanjšanje pojavnosti alergij pri otrocih, vpliv na duševno zdravje," je dodala Pavlinova.

Obe ob tem svetujeta osnovno pravilo higiene ter ohranjanja zdrave mačke, kar se lahko zagotovi z rednim odpravljanjem zajedavcev, cepljenjem in sterilizacijo oziroma kastracijo. Horvatova ob tem opozarja, da sredstva proti zajedavcem na zeliščni osnovi ali neregistrirani preparati niso nujno učinkoviti.

Med drugim svetujeta osnovno higieno ob stiku z mačkami, hranjenje živali z varno hrano, zadrževanje mačk doma oziroma v domačem okolju, saj se tako zmanjša možnost stika z bolno živaljo. Redno naj se čisti in razkužuje mačja stranišča, tega opravila naj se raje izogibajo ljudje z oslabljenim imunskim sistemom in nosečnice. Pri vrtnarjenju in stiku z zemljo se svetuje uporabo rokavic, saj obstaja nevarnost stika z okuženim mačjim iztrebkom. Velja tudi pravilo, da se ne dotikamo neznanih živali ter da na splošno z živaljo ravnamo spoštljivo, s tem pa se izognemo ugrizu ali praski.

Se pa lahko bolezen prenese tudi s človeka na mačko, pri tem gre predvsem za različne vrste prehladov in virusov črevesnih obolenj. Bolj kot da bi človek svojo bolezen prinesel na žival, pa je po mnenju Horvatove za mačko nevarna človeška brezbrižnost, saj številni ne skrbijo za preventivno zdravje mačke. Izpostavila je, da ogromno mačk podleže virusu mačje kuge, čeprav obstaja cepivo, ki lahko rešuje življenja in skrbi za zdravje celotne mačje populacije. "Vedno znova poudarjamo izredno pomembnost cepljenja in preventivnega programa, saj lahko le na ta način take bolezni izkoreninimo," je poudarila.

Podobno stališče deli Pavlinova, ki je ocenila, da lahko mačke z odgovornim skrbništvom doživijo normalno življenjsko dobo. "Mačke, ki živijo pri odgovornih skrbnikih in jim skrbniki nudijo vso ustrezno oskrbo tako, da doživijo normalno življenjsko dobo, tipično umirajo zaradi bolezni ledvic, različnih oblik raka in bolezni srca, pravzaprav podobno, kot ljudje," je povedala.

Mačke, ki veljajo za ene najljubših hišnih ljubljenčkov, 8. avgusta obeležujejo svoj svetovni dan. Prvič so ga obeležili leta 2002, ko ga je oživela dobrodelna organizacija Mednarodni fond za zaščito živali (Ifaw). Pri Ifaw so želeli s svetovnim dnevom osveščati o življenju, potrebah in zdravju felis catus.