Obisk dobrega moža pod vodo: Miklavž z dobrotami obdaril morske pse

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Mihec: "Mami,mami, cuker mi je padel!"

Mami: "Pojdi v kuhinjo in pojej čokolado." Mihec: "Mami, no, cuker!" Mami: "Ja, pojej čokolado!!!!" Po eni uri pride mama v kuhinjo in zavrešči: "Kdo je stresel sladkor po tleh?" Mihec: "Saj sem ti rekel, da mi je cuker padel, pa si rekla, da naj pojem čokolado!!!"