Obisk piramid v Gizi iz udobja domačega kavča

Potovanje v Egipt in ogled piramid v Gizi sta se v preteklem letu zdela popolnoma nedosegljiva, zato so se na univerzi Harvard odločili, da bodo s projektom Digitalna Giza obiskovalcem širom sveta ponudili 3D-obisk svetovne znamenitosti.

Projekt, ki se je začel že leta 2011, so v času pandemije nadgradili s 3D-tehnologijo, ki gledalcev ne bo popeljala le po trenutnih poteh Gize, ampak bo omogočila vpogled v Gizo antičnega Egipta. Poleg virtualnega sprehoda bodo lahko obiskovalci ta svet spoznali tudi skozi številne zapise, ki so shranjeni v knjižnici Gize, še posebne dodatne vsebine, ki bodo v pomoč pri učenju o zgodovini Egipta, pa bodo dostopne tudi učiteljem in študentom.