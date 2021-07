Obleko Judy Garland iz Čarovnika iz Oza našli po skoraj petih desetletjih

Matt Ripa , predavatelj in koordinator, ki na univerzi deluje na področju dramske in glasbene umetnosti, je pospravljal navlako in čistil prostor v zgradbi Hartke, ko je čisto slučajno naletel na dragoceni kostum iz priljubljenega filma iz leta 1939. Med čistilno akcijo je opazil vrečo za smeti, ki je bila odložena na vrhu nabiralnikov, zato ga je zanimalo, kaj je v njej. Na svoje presenečenje je v njej odkril škatlo za čevlje, v kateri se je nahajal prepoznaven kos oblačila.

Univerza bo sedaj legendarno obleko pospravila na varno, saj jo bodo primerno hranili v svojih arhivih. To pa ni edini predmet iz filma, ki je doživel nenavadno usodo. Leta 2005 so bili iz muzeja Judy Garland v Minnesoti ukradeni tudi ikonični rdeči čeveljci. Primerek je bil eden od štirih identičnih, uporabljenih v filmu, izginil pa je po vlomu v stekleno vitrino razstavnega eksponata. Kar 13 let je trajalo, da jih je ameriški FBI izsledil in jih leta 2018 vrnil na prvotno mesto.