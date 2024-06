Oboževalci Taylor Swift na koncertu v Edinburgu zatresli Zemljo

Swiftiji, kakor se imenujejo oboževalci Taylor Swift , ki so se pred dnevi udeležili pevkinih treh koncertov v škotskem Edinburgu, so plesali tako močno, da so premikanje Zemlje zaznali tudi seizmologi. Zvezdničini privrženci so v plesu in navijanju tako premagali oboževalce Beyonce , Harryja Stylesa in Brucea Springsteena .

Swift je s temi nastopi začela evropsko turnejo, v Združenem kraljestvu pa ima napovedanih še 17 datumov, preden se bo karavana preselila na Staro celino. Turneja, ki obsega 152 koncertov, bi lahko do decembra, ko se bo zaključila, skupno v blagajno prinesla nekaj manj kot dve milijardi evrov in tako postala najdonosnejša v zgodovini.

Seizmologi so največ premikov Zemlje zaznali med pesmimi Cruel Summer , Ready For It? in champagne problems . Kot kaže pa je 73.000-glava množica v petek zvečer plesala, vzklikala in topotala najglasneje od treh nastopov.

Med tremi koncerti v Edinburgu je Taylor na tri urnem nastopu pela pred 200 000 oboževalci, ki so na Škotsko pripotovali z vseh koncev sveta. Petkov večerni koncert je bil z majhno razliko najbolj energičen, saj so oboževalci tla premaknili za največ 23,4 njutonmetra (nm), v primerjavi z 22,8 nm oziroma 23,3 nm v soboto oziroma nedeljo. Potresno aktivnost je v glavnem povzročil ples in je dosegla vrhunec pri 160 utripih na minuto med pesmijo Ready For It?

Swiftiji so med pesmijo ustvarili približno 80 kW moči, kar ustreza približno 6000 avtomobilskim baterijam. Shake It Off in Cruel Summer sta poskrbela za premikanje tal, a detektorji so se med štiriminutnim aplavzom po pesmi champagne problems celo zatresli. Podobno je bilo tudi na koncertih v Las Vegasu in Seattlu, kjer so seizmologi celo zaznali aktivnost, enakovredno potresu z magnitudo 2,3.