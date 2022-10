Obraz znane viralne šale na obisku v Ljubljani

Slovensko prestolnico je obiskal Arató András, bolj poznan pod vzdevkom Hide the Pain Harold. Madžar, znan po svojem kislem nasmehu, si je v Ljubljani privoščil ocvrt zrezek, pomfrit in kozarec piva. "Pozdravljena, Slovenija," je zapisal na svojem Instagram profilu in s svojimi 341.000 sledilci delil fotografijo večerje.

Obraz ene izmed bolj znanih viralnih šal je obiskal Ljubljano. Kislo nasmejani Madžar Arató András, ki je zaradi svoje mimike prejel vzdevek Hide the Pain Harold, si je v slovenski prestolnici privoščil večerjo v eni izmed restavracij v samem centru. Fotografija obroka, ki jo je delil s svojimi 341.000 sledilci, razkriva, da si je za večerjo privoščil ocvrt zrezek, pomfrit in kozarec piva.

Njegov obisk Slovenije je navdušil uporabnike na družbenem omrežju. Pod fotografijo so se namreč zvrstili komentarji, ki so Madžaru izrekali toplo dobrodošlico in ga ob tem naprošali, ali bi se lahko slikali z njim. Eden izmed pozornih sledilcev pa je hudomušno dodal, da je Madžar očitno tako užival v hrani, da se mu je delček peteršilja zataknil med zobmi.

Izvor viralne šale Hide the Pain Harold

Arató András, model za agencijske fotografije, je po spletu postal znan zaradi svojega nasmeha, za katerim se po mnenju mnogih skriva bolečina ali neudobje. Prvi zametki 'Haroldove' slave segajo v leto 2011, ko se je ena izmed njegovih fotografij razširila po Facebooku. Na družbenem omrežju so kasneje nastale skupine, posvečene njegovim fotografijam.

Arató je leta 2018 v Kijevu nastopil na konferenci Ted Talk, kjer je spregovoril o svoji slavi 'meme heroja' ter o svoji karieri električnega inženirja. Njegova pot slave se je začela z dopustom v Turčiji, ko je na Facebooku delil svoje fotografije z oddiha. Po tem, ko je Arató fotografijo naložil na družbeno omrežje, ga je glede dela modela kontaktiral poklicni fotograf in ga povabil na poskusno snemanje. Oba sta bila zadovoljna z rezultati in nadaljujeta s sodelovanjem, ki je obrodilo sadove – "nekaj sto" fotografij.

Mesece kasneje je Madžar ugotovil, da so njegove fotografije uporabili v različnih drugih kontekstih, s katerimi se prvotno ni strinjal. Po tehtnem premisleku je spoznal, da pri širjenju fotografij ne more ukrepati ter da lahko le sedi in opazuje, kako se je pred njegovimi očmi začela graditi njegova spletna slava.