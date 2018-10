Obtičali na rajskem Baliju: miši prizemljile nemško vladno letalo

Neimenovani vir je ocenil, da so miši "napadle" letalo, ker jih je privabil vonj hrane, na koncu pa so se lotile glodanja kablov.

Medtem ko se je moral minister Scholz zaradi deželnih volitev na Bavarskem, v domovino vrniti čim prej, in to z redno letalsko povezavo, pri čemer je prestopil v Hongkongu in Zürichu, so ostali člani delegacije in kakih 20 novinarjev, ki so spremljali ministra, podaljšali bivanje na Baliju.

A najbrž se bodo tudi oni morali vrniti domov z redno letalsko povezavo, saj bodo, kot so sporočili z nemškega obrambnega ministrstva, vladno letalo prepeljali na tehnični pregled v Singapur, ki bo trajal najmanj pet dni.