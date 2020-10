Oče in hči na 4000 kilometrov dolgem potovanju s kolesom

Sledeča zgodba je dokaz, da je epidemija lahko razlog tudi za kaj lepega. Kitajec Dou se je pred leti s kolesom odpravil do Tibeta, in znana kitajska pesem pravi, da se mora vsakdo, ki je ta kraj obiskal, tja tudi vrniti. Dou si je obljubil, da bo tja odpeljal hčerko. Med karanteno je navdušeno štiriletnico posadil na kolo in odpravila sta se na 71-dnevno pustolovščino. Narava in druženje je najboljše zdravilo za vse, pravi Kitajec, in priznava, da jima na popotovanju, dolgem 4.000 kilometrov, ni bilo vedno lahko.