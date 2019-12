'Oče, želel je Minecraft, ne pa Mein Kampf!'

V Franciji je posnetek spravil večino v smeh, tisti, ki pa ne marajo komika Yanna Stotza, pa so ga prezrli. Video je z algoritmi počasi napredoval do ljudi, ki se razburijo na prvi vtis, ne da bi razumeli kontekst nastanka videa. Števili so bili zgroženi, da bi nekdo podaril manifest Adolfa Hitlerja, v katerem diktator opiše svojo preteklost, nazore in oriše prihodnost, ki je pahnila svet v vojno.

Komik Yann Stotz je za francoski časnik 20 Minutes povedal, da je posnetek naredil, da bi zasmehoval podobnost v zvoku med naslovom videoigre in nacističnim manifestom. "Pred tremi leti smo krščencu dali kopijo Minecrafta in pomislil sem: To je smešno, sliši se kot Mein Kampf," je dejal Stotz."Tako sem letos natisnil kopijo ovitka Mein Kampf in jo nalepil na knjigo Julesa Verna ter posnel video."