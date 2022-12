Od katerih slavnih Slovencev in tujih zvezdnikov smo se poslovili v letu 2022?

V iztekajočem se letu 2022 se je v svetu slavnih poslovilo kar nekaj znanih obrazov. V Sloveniji med najodmevnejše štejemo smrt pisatelja Borisa Pahorja, novinarja Miha Žibrata, režiserja Tuga Štiglica in igralca Radka Poliča. Veliko Britanijo je najbolj zaznamovala smrt kraljice Elizabete II., Hrvaško pa smrt Akija Rahimovskega. Obenem smo se letos poslovili še od veliko slavnih imen v svetu glasbe, igre ali umetnosti.

Kdo se je poslovil na domači sceni? Slovensko javnost je pretreslo kar nekaj novic o smrti znanih obrazov. Med najbolj znanimi je zagotovo smrt pisatelja in misleca Boris Pahorja, ki je umrl maja, star kar 108 let. Junija se je poslovil slovenski novinar in športni komentator Miha Žibrat, ki je dočakal 69 let. Igralski svet je zapustil velikan slovenskega igralstva 80-letni Radko Polič Rac. Le mesec dni kasneje se je v 76. letu poslovil svetovno znani režiser Tugo Štiglic in 89-letni skladatelj zimzelenih popevk Jure Robežnik. Zadnji mesec leta 2022 je prinesel smrt kar štirih velikih imen slovenske zabavne scene. V 95. letu starosti se je poslovil gledališki in filmski igralec Miha Baloh. Le nekaj dni za njim je pri 84 letih umrl profesor in gledališčnik Lado Kralj. Glasbeni svet je v začetku decembra pomahal v slovo nekdanjemu članu skupine Faraon Enzu Hrovatinu, ki je zaradi bolezni umrl v 61. letu. Pred dnevi pa nas je pretresla novica, da se je poslovil slovenski slikar in umetnik ter brat Jana Plestenjaka, Domen Slana, ki je bil star 55 let.

icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right

V letu 2021 so nas zapustili tudi skladatelj Jakob Jež (93), slikar France Slana (95), jezikoslovec Tomo Korošec (83), slovenski olimpijec Marko Račič (102), minister in diplomat Borut Šuklje (63), veleposlanik Peter Toš (83), slikar Vinko Hlebš (79), ekonomist Jože Mencinger (81), slikar Roman Uranjek (61), glasbenik Matej Kravcar (27), fotograf Joco Žnidaršič (84) ... Tujo sceno je najbolj zaznamovala smrt britanske kraljice Elizabete II.

icon-expand Kraljica Elizabeta II. FOTO: AP

Septembra se je v 97. letu starosti poslovila britanska kraljica Elizabeta II., ki je vladala kar 70 let. Njeno mesto je po smrti zasedel njen sin kralj Karel III., ki je letos dopolnil 74 let. Monarhinja je umrla na svojem gradu Balmoral na Škotskem.

icon-expand FOTO: Miro Majcen icon-chevron-left icon-chevron-right

Že na začetku leta 2021 nas je pretresla novica o smrti tudi v Sloveniji sila priljubljenega pevca Akija Rahimovskega. Pevec skupine Parni valjak, ki je zadnja leta živel v Novem mestu, je umrl star 66 let. Ne le začetek leta, za hrvaško javnost je bil temačen tudi konec, saj se je pred nekaj dnevi po kratki bolezni poslovil še en velik pevec 60-letni Massimo Savić. Pevca bodo pokopali v prvih dneh januarja 2023.

icon-expand Bob Saget FOTO: Profimedia

Tudi v Hollywoodu so letos v slovo pomahali mnogim zvezdnikom. Že januarja je pri 66 letih umrl ameriški igralec Bob Saget. V 94. letu je umrl tudi prvi temnopolti oskarjevec Sidney Poitier. Prvi mesec leta 2021 je le tri tedne pred 113. rojstnim dnevom umrl tudi eden najstarejših moških na svetu, Španec Saturnino de la Fuente Garcia.

icon-expand FOTO: Youtube icon-chevron-left icon-chevron-right

Marca se je poslovil igralec iz filma Dobri fantje 75-letni Paul Herman, julija pa tudi njegov soigralec Paul Sorvino, ki je umrl v 84. letu. Tretji mesec leta je prinesel tudi smrt Johna Stahla, 68-letnika, ki se ga spomnimo iz serije Igra prestolov, ter pevca skupine The Wanted Toma Parkerja. Poslovil se je pri 33 letih.

icon-expand Ray Liotta FOTO: Profimedia

Najbolj deževen mesec leta je zaznamovala smrt režiserja Edwina Aguilarja, ki je umrl star 46 let, in 67-letnega komika Gilberta Gottfrieda. Maja je svet pretresla novica o nenadni smrti priljubljenega igralca Raya Liotte, ki se je proslavil s filmom Dobri fantje, umrl pa je pri 67 letih. Istega meseca sta se poslovila tudi igralec iz nanizanke Alo Alo Robin Parkinson (92) in igralec iz serije Prijatelji Mike Hagerty (67).

icon-expand Ivana Trump FOTO: AP

Sredi leta, natančneje junija, sta nas zapustila mladi igralec iz serije Živi mrtveci, komaj 18-letni Tyler Sanders, in ustanovni član skupine Bon Jovi Alec John Such, ki je umrl v 71. letu. Podjetnica in nekdanja žena Donalda Trumpa Ivana Trump je julija umrla pri 73 letih. Istega meseca so se poslovili še trije igralci: igralec iz Botra James Caan (82), igralec iz serije Sopranovi Tony Sirico (79) in mladi igralec iz serije Outer Banks, 22-letni Alexander AJ Jennings.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Avgusta je leta boja z rakom izgubila 73-letna Olivia Newton-John, priljubljena igralka in pevka iz Briljantine, v prometni nesreči pa je življenje izgubila tudi 53-letna igralka Anne Heche. Nepričakovano se je svet poslovil tudi od igralke in manekenke Charlbi Dean, ki je dočakala 32 let, in hrvaškega novinarja Mislava Baga, ki je umrl pri 48 letih. Deveti mesec leta sta poleg britanske kraljice svet zapustila tudi 59-letni raper Coolio in 88-letna igralka Lousie Fletcher.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Zadnji trije meseci so prinesli ekstremno veliko sloves v svetu zabave. Oktobra se je v prometni nesreči smrtno ponesrečil komik in igralec Leslie Jordan (67), pri 87 letih pa se je poslovil tudi Jerry Lee Lewis, legenda rock'n'rolla. Ljubitelje franšize filmov Harry Potter je razžalostila novica o smrti Robbieja Coltrana, ki je v 73. letu izgubil boj s sindromom večorganske odpovedi, umrl je tudi nekdanji bobnar skupine Red Hot Chilli Peppers D.H. Peligro (63).

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Novembra je v streljanju na privatni zabavi umrl raper Takeoff, star komaj 28 let. Prav tako sta se poslovila pevec Aaron Carter, ki je dočakal 34 let, in bosensko-hercegovski igralec Davor Janjić, ki je umrl pri 53 letih. Znan je bil tudi po vlogi v slovenskem filmu Outsider. Glasbeni svet je novembra izgubil še pevko Irene Cara (63), kitarista in ustanovitelja skupine The Clash Keitha Levena (65) in pevca skupine Nazareth Dana McCaffertyja (76). Poslovili so se tudi številni igralci: 89-letni John Aniston (oče igralke Jennifer Aniston in igralec v seriji Dnevi našega življenja), 49-letni Jason David Frank (Power Ranger), 66-letni Clarence Gilyard Jr. (Umri pokončno), 66-letni Kevin Conroy (glas Batmana), 98-letni Leslie Phillips (Klobuk Izbiruh iz Harryja Potterja). V 91. letu je svet zapustil tudi hrvaški voditelj Saša Zalepugin.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right