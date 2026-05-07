Zanimivosti

Od Moneta do Klimta: pri sosedih velika dražba umetniških del

Dunaj, 07. 05. 2026 14.42 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.M. STA
Monetova risba mostu Waterloo.

Med vrhunci spomladanske dražbe avkcijske hiše Dorotheum, ki bo od 19. do 21. maja, sta tudi risba mostu Waterloo v tehniki pastela francoskega impresionističnega slikarja Clauda Moneta ter deli avstrijskega ekspresionističnega slikarja Egona Schieleja. Ponudili bodo tudi dela sodobnih umetnikov, med njimi britanskega umetnika Chrisa Ofilija.

Po pisanju spletnega portala Art Daily bo eno od osrednjih del na dražbi 20. maja delo ameriškega slikarja Juliana Schnabla iz serije Victory Plate Paintings. Slika, pri kateri je umetnik uporabil koščke keramike, je ocenjena na med 180.000 in 260.000 evrov.

Dela britanskega umetnika Chrisa Ofilija se po pisanju spletnega portala gibljejo med lepoto in izrazito nekonvencionalnimi slikarskimi materiali, v njih pa se prepletajo kultura temnopoltih, religija, zgodovina in pop. V delu z naslovom Trump je umetnik združil ženski portret s pikovo igralno karto. Delo, ki je ocenjeno na med 300.000 in 500.000 evrov, je nastalo v letih 1997–98, v formativnem obdobju umetnikove kariere. Ofili je sicer prvi temnopolti umetnik, ki je prejel Turnerjevo nagrado.

Kot še enega od vrhuncev dražbe napovedujejo bronasto skulpturo z naslovom Vater Staat nemškega umetnika Thomasa Schütteja iz istoimenske serije, katerega monumentalna različica, visoka približno štiri metre, od leta 2010 stoji pred Novo narodno galerijo v Berlinu. Delo je ocenjeno na med 300.000 in 500.000 evrov.

Ponudili bodo tudi dela mednarodno priznanih nemških umetnikov, kot so Günther Uecker, Günther Förg, Katharina Grosse in nagrajenka beneškega bienala Anne Imhof, delo mednarodno priznane švicarske umetnice Miriam Cahn ter dela skupine ameriških umetnikov, med katerimi so William Nelson Copley, Andy Warhol, Robert Longo in Wade Guyton. V središču pozornosti bodo tudi avstrijski umetniki, med njimi Maria Lassnig, Arnulf Rainer, Hermann Nitsch in Herbert Brandl.

Kot enega od vrhuncev dražbe 19. maja pa po pisanju Art Daily napovedujejo Monetovo risbo mostu Waterloo iz serije, ki jo je ustvaril med svojim tretjim bivanjem v Londonu pozimi leta 1901. Delo je ocenjeno na med 300.000 in 500.000 evrov. Ponudili bodo tudi dela ključnih predstavnikov dunajskega modernizma, med njimi sta Ležeča akta in Sedeče dekle z rdečo kapo Egona Schieleja ter Par, ležeč na desni strani Gustava Klimta. Prvo je ocenjeno na med 180.000 in 250.000 evrov, drugo na med 240.000 in 300.000 evrov in Klimtovo delo na med 50.000 in 70.000 evrov.

Med več italijanskimi deli iz obdobja od 30. do 50. let minulega stoletja so tudi dela Renata Guttusa, Giorgia de Chirica in Marina Marinija. Ponudbo bodo dopolnila dela umetnikov, kot so Mario Schifano, Pablo Picasso, Victor Brauner, Kurt Schwitters in Hans Arp.

Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Marka iz Kmetije v klubu na Hrvaškem večkrat napadli
Kako lahko 20 minut narave izboljša vaše zdravje, razkrivajo študije
Konec lagodnega prejemanja socialne pomoči v Nemčiji
Video z avtoceste: nepazljivi ljudje na cestišču ogrožajo reševalno vozilo
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Ste po službi brez volje za kuhanje? Ti recepti vas 'rešijo' v 20 minutah
Blanca
