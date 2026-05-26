Od prvoaprilske šale do okusne senzacije: lizike z okusom mesnih kroglic

Znana švedska trgovina s pohištvom je kupcem najprej kot prvoaprilsko šalo, nato pa čisto zares ponudila lizike z okusom njihovih tradicionalnih in legendarnih mesnih kroglic. Proizvajalcu lizik je bila namreč ideja o sladici z okusom po slani specialiteti tako všeč, da bodo v trgovinah s pohištvom nekaj časa ponujali tudi omejeno izdajo specialitete veganskih lizik z okusom mesnih kroglic. Kakšen je okus? In kako so jih ljudje sprejeli?