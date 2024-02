Od zime so močnejši, bodo tudi od dežja?

Čeprav bo razmeroma toplo, zjutraj okoli 7, čez dan pa 12 stopinj Celzija, bo pustna sobota povsod oblačna in deževna, opozarja naš hišni prognostik Aleš Satler . Le na vzhodu Slovenije bo dežja malo, v osrednjem in zahodnem delu države pa pričakujemo obilne padavine.

"Če bo v nedeljo preveč padavin, bo karneval žal odpadel. To bo točno znano v nedeljo zjutraj," so za 24ur.com sporočili iz Cerknice. V tem primeru se bo dogajanje preselilo pod šotor na parkirišče pred osnovno šolo. V primeru slabega vremena bo vstop v šotor prost.

Tudi v deželi suhe robe imajo za zdaj še vedno v načrtu vse, kar so si zadali. "Vsakodnevno smo na vezi z dežurnim prognostikom in zaenkrat vreme kaže, da bomo vse izvedli po programu. Prestavili smo otroško pustno rajanje, ki je dopoldne ob 10. uri, iz ribniškega gradu v šotor, namenjen pustovanju, saj naj bi dopoldne bilo nekaj dežja. Popoldne, v času karnevala, naj bi dež vsaj malo ponehal, zato zaenkrat vse ostaja kot planirano. Pust pri nas bo!" poudarjajo v Ribnici. Obiskovalcem in skupinam pa vseeno priporočajo, da se vnaprej pripravijo in prinesejo dežnike.

Občutljive maske, za katere so potrebni meseci izdelave

Za konec pa poglejmo še k dvema Hrušicama, k tisti na Gorenjskem in tisti na Primorskem.

"Vremenska napoved res ni ugodna in če bo kot takšna tudi ostala, bomo primorani sobotno 'poberijo' prilagoditi. To pomeni, da naš 'praznik' v Hrušici ne odpade, 'poberini' bodo ločeno od sprevoda škoromatov svoje delo od hiše do hiše opravili najverjetneje kar z dežniki," pravijo hrušiški škoromati. Gre za najstarejše pustne maske na Slovenskem. Na pustno soboto boste nanje naleteli na južnem obrobju Brkinov, ko se odpravijo na poberijo – obhod, kjer po hišah nabirajo darove.