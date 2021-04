Oddelek za nedonošenčke zanj ni imel dovolj velikih plenic

"Tehtal je neverjetnih 6,5 kilograma," je dejala in dodala, da je bil velik skoraj 60 centimetrov. Povprečen novorojenček sicer tehta od tri do štiri kilograme, velik pa je približno 50 centimetrov. Seveda se velikosti novorojenčkov razlikujejo.

Kot pravi, ni rodila "novorojenčka", pač pa kar "dojenčka", ki je nato 11 dni preživel na oddelku za nedonošenčke. "Bil je seveda največji otrok na oddelku. Ker je bil tako velik, zanj niso imeli dovolj velikih plenic in oblačil, zato so morali ponje hoditi na pediatrijo," je pojasnila mama. Ko ga je prinesla domov, pa so mu bila prav oblačila za dojenčke, stare od šest do devet mesecev, je še dodala.

Shan je nato objavila še en videoposnetek, v katerem je dejala, da je njen sin zdaj še večji fant. "Naš deček je zdrav, trmast in močan petletnik, ki ljubi bejzbol, nogomet in avtomobilčke Monster Trucks," je zapisala ob videoposnetek.