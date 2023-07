Pod vrtom blizu Vatikana v Rimu so odkrili ostanke starodavnega gledališča rimskega cesarja Nerona, v katerem so domovali poezija in glasbene predstave. Ruševine so našli pod obzidanim vrtom palače Palazzo della Rovere, ki se nahaja ob ulici Via della Conciliazione in vodi do Trga svetega Petra.

Arheologi, ki so na tem mestu izkopavali od leta 2020, so odkrili niz marmornatih stebrov, omet, okrašen z zlatimi lističi, in sobe, ki so se morda uporabljale kot gledališke kulise. Glavna arheologinja projekta Marzia Di Mento je za ABC News Australia povedala, da so bili marmorni stebri najverjetneje del scenografije. icon-expand Ostanki starodavnega gledališča rimskega cesarja Nerona FOTO: AP Izkopali so tudi barvne steklene čaše in lončenino iz 10. stoletja, kar odraža široko zgodovinsko obdobje rimskega cesarstva vse do 15. stoletja. Izkopane predmete nameravajo tudi javno razstaviti. Kot je Marzia Di Mento povedala za The Art Newspaper, bodo vse predmete, tako iz rimskega kot srednjeveškega obdobja, razstavili v Palazzo della Rovere. Neron je vladal od leta 54 do leta 68 po našem štetju. Razstava v Britanskem muzeju v Londonu leta 2021 ga je opisala kot cesarja, ki je "dobro vladal Rimu, napolnil kašče, reformiral davke in valuto". Ko je v Rimu leta 64 izbruhnil požar, se je nahajal v svoji več kot 30 milj oddaljeni obmorski palači, nato pa se je zavzel za obnovo mesta.