Savna na kolesih: inovacija za zimske dni, ki navdušuje Američane

Američane navdušuje savna na kolesih, ki jo pripeljejo kar pred njihova vhodna vrata. Inovacijo si je izmislil in sam tudi izdelal nemški izseljenec, ki se je po 25-ih letih v Združenih državah odločil, da je čas, da v zimskih mesecih na svoj najljubši način pogreje tudi svojo novo domovino. Skoraj leto in pol je potreboval, da je izdelal pravo finsko savno, ki jo kot prikolico zapelje na dvorišča Američanov. Ti so nad idejo navdušeni. Za svoje navdušenje pa morajo plačati dobrih 300 evrov na dan.

