Odprla se je prva slovenska galerija z deli umetne inteligence

V Ljubljani je vrata odprla prva galerija z deli umetne inteligence v Sloveniji. Kot je posebna tematika, pa je posebno tudi njeno ime – Sekret gallery, ki stoji kot metafora požrešnosti digitalne dobe za vsebino, ki je paralelna ciklični naravi potrošnje, tako digitalne kot telesne. Tako kot zaužijemo hrano in izločimo odpadke, tako tudi konzumiramo vsebino in jo zavržemo, pogosto brez razmisleka o njeni dolgoročni vrednosti. Ni zgolj umetniška razstava, temveč je satirična odiseja, ki si upa soočiti s hitrim tempom naših navad digitalne potrošnje in vznemirljivo ekshibicijo umetne inteligence, ki grozi, da bo izpodrinila ustvarjalno dušo človeštva, sporočajo ustvarjalci.

Razstava je zbirka umetniških del, ustvarjenih s pomočjo umetne inteligence v programih ChatGPT 4 , Midjourney v5 , Topaz Photo AI in Adobe Photoshop . Vsako delo priča o zmožnostih stroja nad človekom in izziva samo bistvo kreativnosti in izvirnosti v dobi umetne inteligence. Izrazita je tudi ironija – v okviru prostora, namenjenega za najbolj vsakdanje človeške procese, razstavljajo stvaritve, rojene iz zenita tehnološkega napredka.

Tadej Abram, idejni vodja razstave in ustvarjalec razstavljenih del je povedal: "S svojimi deli sem želel obrniti tradicionalno narativo: namesto da bi človek ustvarjal vizijo digitalne prihodnosti, sem omogočil tehnologiji, da ustvari vizualizacijo človeka in njegovega odnosa do te prihodnosti. Ta obrat ponazarja premik v moči in perspektivi, ki ga tehnološki razvoj prinaša v naše dojemanje sveta in samega sebe. Lokacija galerije v toaletnih prostorih ni naključna; to je zavestna odločitev, ki odraža naš kritični odnos do sodobne kulture nasičenosti z vizualnimi vsebinami. V dobi, ko umetna inteligenca ne samo orje poti inovacijam, ampak postaja ključni akter v kreativnem procesu, se je nujnost po eksperimentiranju eksponentno povečala. Sekret Gallery zame predstavlja neke vrste laboratorij, prostor brez omejitev, kjer lahko preizkušamo in raziskujemo možnosti tehnologij, kot sta AI in AR, stran od pritiskov konvencionalnih galerijskih prostorov."

Razstava postavlja vprašanja o prihodnji vlogi umetnikov in kreativcev v svetu, kjer lahko stroji posnemajo in celo presegajo človeško kreativnost, in to počne z mešanico cinizma in občudovanja potenciala umetne inteligence. Je uvod, ki hkrati praznuje čudeže umetnosti, ustvarjene z umetno inteligenco, medtem ko žaluje za potencialno izgubo človeške kreativnosti zaradi neustavljivega pohoda tehnologije.