Devetletni Kade iz Minnesote rad teče, tekaških tekmovanj se udeležuje že od svojega drugega leta. Tokrat se je odpravil na 5K – pet kilometrov dolgo progo v svoji kategoriji. Mama ga je čakala na cilju, a dečka ni bilo. Prestrašena ga je iskala, potem pa izvedela, da je njen sin na poti zašel in premagal vso konkurenco na še enkrat daljši poti. In podrl celo 40 let star rekord.