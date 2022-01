Odvetnica na TikToku obvlada drobni tisk velikih podjetij, sedaj svetuje sledilcem

Erika Kullberg , 31-letna odvetnica iz Združenih držav Amerike, je nova zvezdnica TikToka , in medtem ko so drugi uporabniki svoje sledilce privabili s plesom, petjem ali komedijo, je Eriki to uspelo z odvetniškimi nasveti.

Kullbergova, ki je uspešno zaključila študij prava na univerzi v Georgetownu, je med drugim ustanovila tudi svoje odvetniško podjetje Plug and Law , spletno prepoznavnost pa je dosegla s kratkimi poučnimi videoposnetki na TikToku. Sledilcem je razkrila, da imajo nekatere letalske družbe v svojih pravilnikih zapisano, da so imetniku karte ob prenapolnjenosti letala primorane povrniti stroške, včasih tudi v višini štirikratne vrednosti kupljene letalske karte.

Kako pa je z leti, ki zamujajo? Tudi za te je Erika našla rešitev v drobnem tisku znane ameriške letalske družbe. Ob zamudi so pri družbi potniku primorani nuditi brezplačno hotelsko sobo, ob tem pa je potnik upravičen tudi do nove letalske karte v višjem cenovnem razredu.

Odvetnica pa ni profesionalka zgolj v branju drobnega teksta prevoznikov. Sledilcem je ponudila tudi pomoč pri nakupu vsakdanjih izdelkov, kot je zobna pasta, dekletom pa je razkrila, kaj lahko naredijo, ko so nezadovoljna z nakupom ličil. 31-letnica je za The Washington Post dejala, da so ji sledilci priznali, da so zaradi nje veliko pozornejši pri branju drobnega tiska. “Vsak dan prejemam sporočila ljudi, ki so z mojimi nasveti uspeli. To mi da vedeti, da delam dobro.”