Ogledi 'porničev' ustvarijo toliko izpustov kot francoska gospodinjstva

Danes se intenzivno poslužujemo ogledov spletnih video vsebin, so zapisali v francoskem "think tanku" The Shift Project. Te vsebine so shranjene v podatkovnih centrih, na naše naprave – telefone, računalnike, televizije itd. – pa so prenesene prek omrežij, ki vključujejo kable, optična vlakna, modeme, antene in tako naprej. Vsi ti procesi zahtevajo elektriko, katere proizvodnja zahteva vire in običajno vključuje izpuste ogljikovega dioksida.